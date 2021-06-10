Чем порадует Коктебель этим летом

Чем порадует Коктебель этим летом
Фото из открытых источников
Ценителям джазовой музыки это место известно еще с 2003 года

Крымский поселок Коктебель привлекает творческих людей уже больше ста лет. Уникальное сочетание субтропического климата, моря, солнца, древних вулканов и первосортных коньяков привели сюда поэта Максимилиана Волошина и петербургскую богему 20-30-х годов прошлого века, а вслед за ними и цвет творческой интеллигенции 60-70-х времен позднего СССР. Сегодня эти традиции продолжают международные музыкальные фестивали, традиционно проходящие в Коктебеле в последних числах лета.

Ценителям джазовой музыки Коктебель известен с 2003 года, когда по инициативе тележурналиста Дмитрия Киселева здесь состоялся первый фестиваль Koktebel Jazz Party. За прошедшие годы самодеятельная тусовка джазменов превратилась в международное музыкальное событие, претендующее на звание главного музыкального фестиваля лета в стране. Судите сами: за время существования джазового праздника на нем выступали не только лучшие российские джазмены, но и легендарные саксофонисты, ударники, бас-гитаристы и контрабасисты из США, Израиля, Германии, Кубы, а в 2017 году его даже посетил в качестве зрителя Владимир Путин.

Многие участники и зрители отмечают необычную "химию" Коктебеля, где во время музыкальных событий как бы соединяются природная энергия места и творческая энергия участников. Не последнюю роль в этом играет и удивительный местный напиток, появляющийся из винограда со склонов потухшего вулкана Кара-Даг. Недаром местное производство коньяков, которые так полюбились музыкантам и их поклонникам, носит название поселка и является старейшим в России. И, вправду, отказаться на отдыхе от янтарного напитка в сопровождении виртуозного исполнения джазовых синкоп, может далеко не каждый.  

А в нынешнем году коктебельская творческая традиция дополнится еще одним музыкальным событием: 24 августа, сразу после Koktebel Jazz Party прогремит фестиваль молодежной рэп-культуры Rap Koktebel с лучшими исполнителями двух столиц и Крымского полуострова. Он станет отличным финалом молодежного музыкального лета, стартовавшего в июне-июле нон-стоп серией коньячных коктейльных вечеринок с огненными лайн-апами от звезд рэпа, включая "Иванушек" и MOT, в Ялте, Феодосии, Симферополе, Евпатории и Поповке. Похоже, производители качественного коньяка из Коктебеля могут поспорить с организаторами музыкальных фестивалей за лидерство в привлечении внимания зрителей.

Музыкальное лето Коктебеля началось, творческая традиция жива, а, значит, курортный сезон будет незабываемым.

Ангелина СОРОКИНА

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