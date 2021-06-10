Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
782 новости
Жителя Люберец будут судить за ДТП, в результате которого погиб один человек.
Прокуратура Московской области напоминает – инцидент произошел 30 августа прошлого года. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в дерево. От полученных травм один из пассажиров скончался. Два других человека, которые находились в салоне, получили травмы различной степени тяжести.
Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Все материалы отправили в Люберецкий городской суд, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что шесть человек погибли в результате ДТП в Свердловской области.
Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода