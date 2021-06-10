Из-за действий мужчины погиб один человек

Жителя Люберец будут судить за ДТП, в результате которого погиб один человек.

Прокуратура Московской области напоминает – инцидент произошел 30 августа прошлого года. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в дерево. От полученных травм один из пассажиров скончался. Два других человека, которые находились в салоне, получили травмы различной степени тяжести.

Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Все материалы отправили в Люберецкий городской суд, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что шесть человек погибли в результате ДТП в Свердловской области.