Виновник пьяного ДТП предстанет перед судом в Подмосковье

Из-за действий мужчины погиб один человек

Жителя Люберец будут судить за ДТП, в результате которого погиб один человек.

Прокуратура Московской области напоминает – инцидент произошел 30 августа прошлого года. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в дерево. От полученных травм один из пассажиров скончался. Два других человека, которые находились в салоне, получили травмы различной степени тяжести.

Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Все материалы отправили в Люберецкий городской суд, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что шесть человек погибли в результате ДТП в Свердловской области. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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