Воздух и вода в Москве стали чище

Воздух и вода в Москве стали чище
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Экология столицы за последние 10 лет стала лучше, несмотря на активное строительство и промышленное развитие

В Москве значительно улучшилось состояние окружающей среды. Об этом свидетельствуют данные мониторинга за последние 10 лет. В частности, вода в Москве-реке за это время стала чище в 1,5 раза.

Поддерживать экологическое состояние мегаполиса, переполненного машинами, предприятиями и людьми, дело весьма сложное. Но столичным специалистам удается не просто сохранять состояние окружающей среды на приемлемом уровне, но и повышать его. Так, по качеству воздуха в 2020 г. Москва вошла в топ-30 столиц мира, обогнав по этому показателю Париж, Вену и Берлин.

По словам директора Мосэкомониторинга Полины Захаровой, концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе сейчас на порядок ниже предельно допустимых значений. Содержание оксида азота снизилось в 2,2 раза, мелких взвешенных частиц – в 1,4 раза, диоксида серы – в 1,7 раза. В целом по всем показателям ситуация в Москве соответствует норме.

"Положительная динамика наблюдается и в состоянии водных объектов. Вода в Москве-реке – главной артерии столицы – за 10 лет стала чище в 1,5 раза",

приводит портал mos.ru слова Полины Захаровой.

Добиться столь хороших результатов удалось благодаря реализации городских экологических программ. Внедрение новых технологий делают экологичнее транспорт, коммунальное хозяйство, сферу строительства, промышленное производство.

Конечно, случаются и проблемы, связанные с метеоусловиями или нарушениями природоохранного законодательства отдельными организациями. На этот случай в столице организована эффективная служба контроля. Количество измерительных приборов увеличилось с 250 до более чем 600, старые станции Мосэкомониторинга модернизируются, создаются новые. Оснащение их лабораторий постоянно улучшается, благодаря чему расширяется список возможных анализов проб.  

Кроме того, у Москвы имеется собственная геологическая служба и система мониторинга дна и берегов водоохранных зон.

Жители Москвы имеют возможность следить за показаниями станций экомониторинга сайте mosecom.mos.ru. Это помогает им, с одной стороны, выбирать лучшие места для прогулок, с другой, способствуют повышению личной ответственности за состояние окружающей среды. Готовность москвичей сортировать мусор, отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, использовать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности – все это вклад в общее дело по улучшению экологии Москвы.

Николай ВИКТОРОВ

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