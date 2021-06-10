Как помочь помидорам побыстрее созреть: три эффективных способа

Как помочь помидорам побыстрее созреть: три эффективных способа
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Смекалистый огородник вырастит сочные томаты раньше соседей

Вкус аппетитных наливных помидорок прямо с грядки невозможно сравнить с овощами, которые предлагают на рынке. Поэтому дачники с готовностью высаживают прихотливое растение и нежно заботятся о будущем урожае.

Взращивание томатов – процесс трудоемкий, однако его можно существенно ускорить, если воспользоваться простыми хитростями опытных садоводов.

Для начала нужно избавиться от пасынков. Такая манипуляция поможет помидорам быстрее созреть и обеспечит садовода крупными плодами. Речь идет о молодых побегах, которые образуются в пазухах листьев.

Кстати, из этих частей растения можно вырастить самостоятельные кусты. Их нужно поместить в ведро с водой и подождать, когда они пустят корни.

Еще один способ – прорезание стеблей на кусте. Рядом с шейкой корня следует сделать сквозную щель протяженностью примерно в 10 см и вставить в расщеп маленький деревянный колышек (толщина 5 мм).

Третий способ – избавление растения от лишних листов. Садоводы советуют обрывать по два нижних листика раз в неделю, не чаще. Таким образом, куст сможет перестроиться и отдаст все силы на выращивание ароматных плодов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему у помидоров желтеют листья.

Ольга ФЕДОРОВА

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