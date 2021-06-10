На процессе появились противоречащие друг другу версии обвинения

На суде в Гааге по делу о крушении под Донецком в июле 2014 г. малайзийского "Боинга" MH17 сегодня представили якобы перехваченные переговоры лидеров ополчения ДНР, из которых следует, что лайнер был сбит истребителем "Су" ВВС Украины.

И это при том, что еще буквально накануне судья утверждал, что самолет мог быть сбит ракетой ЗРК "Бук", которая стоит на вооружении только у России. Свой вывод сторона обвинения сделала на основании найденных на месте крушения двух из... 1 700 двутавров, которые присутствуют в ракете. На эту несуразицу указывает военкор Александр Коц в своей статье в "Комсомольской правде". По его мнению, таким образом, суд запутался в своих версиях.

Журналист напомнил, что пленку, представленную на процессе в четверг, 10 июня, давно "слили" в медиа еще в апреле текущего года.

На ней люди с голосами, похожими на министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), главы республиканской СВР Сергея Дубинского и отставного офицера-десантника Олега Пулатова открытым текстом – что уже выглядит странным для военных – обсуждают доставку "Бука" в зону конфликта и ее постановку на боевое дежурство, отмечает военкор.

Потом собеседники радуются, что сбили украинскую "сушку", но затем приходит информация о катастрофе "Боинга". Какое-то время спустя якобы Дубинский звонит якобы Пулатову и между ними происходит следующий диалог:

– Это "сушка" … (сбила – неценз.) "Боинг"?

– Да, да, да.

– Вы это видели, визуально наблюдали?

– Наблюдали с земли. Я то сам в Мариновке.



Также приводится доклад якобы Дубинского якобы Гиркину, во что мы должны поверить, если пленки не смонтированы в СБУ, на что ранее указывал политолог и историк Владимир Корнилов.

– "Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" наши уже "Буком"… (сбили – неценз.), – говорит Дубинский.

– Ага. Я что-то в это не сильно верю… – отвечает Гиркин.

– Да все равно на нас свалят, что мы завалили, – прогнозирует Дубинский.

– Да понятно, – соглашается Гиркин.

По мнению Коца, после обнародованной в СМИ пленки суду пришлось ее также представить на процессе, однако теперь он оказался в двойственном положении.

"С одной стороны, они готовы принять на веру разговоры ополченцев о доставке "Бука", с другой – придется ведь тогда принять и то, что они говорят о "сушке"… А то получается: тут верю, а тут – не верю", – подчеркнул журналист.

История с украинским истребителем давно волнует исследователей гибели малайзийского лайнера. В прошлом году на ютуб-платформе был размещен документальный фильм-расследование о загадочной гибели в марте 2018 г. летчика ВВС Украины Владислава Волошина, самолет которого находился в небе в момент крушения "Боинга" 17 июля 2014 г. в Донбассе.

