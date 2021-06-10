Турчак предложил использовать цифровые сервисы "Единой России" для публикации отчетов депутатов

Турчак предложил использовать цифровые сервисы "Единой России" для публикации отчетов депутатов
Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Секретарь Генсовета партии считает, что за невыполнение предвыборной программы парламентарий должен получать негативные отзывы

Андрей Турчак предложил расширить возможности партийного приложения "Вверх" и добавить в него функцию публикации отчетов депутатов, а также возможность оставлять негативные отзывы, если предвыборные программы не выполняются. Об этом секретарь Генсовета ЕР говорил в четверг, 10 июня, в ходе рабочего визита в Башкирию. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Турчак подчеркнул, что речь идет именно о выполнении программы, с которой депутат шел на выборы, а не наказов.

Также прозвучало предложение дать возможность командам активистов, которые так же формируются в этом приложении, принимать участие в конкурсе первичных отделений партии и получать гранты. Сейчас такие команды не могут подавать заявки, так как их членами нередко могут быть представители разных отделений ЕР, а это противоречит правилам конкурса.

Как сообщалось ранее, единороссы представляют отчеты о выполнении предвыборных программ до 10 июля. Накануне председатель ЕР Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии за прошедшую пятилетку и заверил, что предвыборная программа выполнена.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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