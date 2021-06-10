Турчак предложил использовать цифровые сервисы "Единой России" для публикации отчетов депутатов

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Андрей Турчак предложил
расширить возможности партийного приложения "Вверх" и добавить в него функцию
публикации отчетов депутатов, а также возможность оставлять негативные отзывы,
если предвыборные программы не выполняются. Об этом секретарь Генсовета ЕР
говорил в четверг, 10 июня, в ходе рабочего визита в Башкирию. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
Турчак подчеркнул, что речь идет именно о выполнении программы, с которой депутат шел на выборы, а не наказов.
Также прозвучало предложение дать возможность командам активистов, которые так же формируются в этом приложении, принимать участие в конкурсе первичных отделений партии и получать гранты. Сейчас такие команды не могут подавать заявки, так как их членами нередко могут быть представители разных отделений ЕР, а это противоречит правилам конкурса.
Как сообщалось ранее, единороссы представляют отчеты о выполнении предвыборных программ до 10 июля. Накануне председатель ЕР Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии за прошедшую пятилетку и заверил, что предвыборная программа выполнена.
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