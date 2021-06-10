Турчак предложил использовать цифровые сервисы "Единой России" для публикации отчетов депутатов

Секретарь Генсовета партии считает, что за невыполнение предвыборной программы парламентарий должен получать негативные отзывы

Андрей Турчак предложил расширить возможности партийного приложения "Вверх" и добавить в него функцию публикации отчетов депутатов, а также возможность оставлять негативные отзывы, если предвыборные программы не выполняются. Об этом секретарь Генсовета ЕР говорил в четверг, 10 июня, в ходе рабочего визита в Башкирию. Об этом сообщается на официальном сайте партии.



Турчак подчеркнул, что речь идет именно о выполнении программы, с которой депутат шел на выборы, а не наказов.

Также прозвучало предложение дать возможность командам активистов, которые так же формируются в этом приложении, принимать участие в конкурсе первичных отделений партии и получать гранты. Сейчас такие команды не могут подавать заявки, так как их членами нередко могут быть представители разных отделений ЕР, а это противоречит правилам конкурса.

Как сообщалось ранее, единороссы представляют отчеты о выполнении предвыборных программ до 10 июля. Накануне председатель ЕР Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии за прошедшую пятилетку и заверил, что предвыборная программа выполнена.