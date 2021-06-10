Земан развеял мифы о Навальном

Европейцам не стоит выставлять скандально известного блогера героем

Чешский президент Милош Земан высказался об оппозиционере Алексее Навальном. Политик напомнил некоторые факты о нем – их необходимо знать, чтобы не заблуждаться и не считать блогера героем.



Так, Земан отметил, что Навальный одобрительно отзывался о некоторых политических моментах в РФ, оставшихся в прошлом – массовых депортациях в том числе. Кроме того, глава Чехии напомнил, что Навальный открыто выражал поддержку националистам.

По словам политика, нельзя забывать об этом. Такие факты должны помочь "избавить фигуру Навального от мифа". Об этом Земан сказал в четверг на пресс-конференции в Вене, пишет Регнум.

Напомним, ранее стало известно, что Мосгорсуд признал ФБК* экстремистской организацией (запрещена в РФ. – Прим.ред.) Деятельность Фонда прекратили незамедлительно.