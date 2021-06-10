Земан развеял мифы о Навальном

Земан развеял мифы о Навальном
Милош Земан. Фото: David Tanecek/CTK/www.globallookpress.com
Европейцам не стоит выставлять скандально известного блогера героем

Чешский президент Милош Земан высказался об оппозиционере Алексее Навальном. Политик напомнил некоторые факты о нем – их необходимо знать, чтобы не заблуждаться и не считать блогера героем.

Так, Земан отметил, что Навальный одобрительно отзывался о некоторых политических моментах в РФ, оставшихся в прошлом – массовых депортациях в том числе. Кроме того, глава Чехии напомнил, что Навальный открыто выражал поддержку националистам.

По словам политика, нельзя забывать об этом. Такие факты должны помочь "избавить фигуру Навального от мифа". Об этом Земан сказал в четверг на пресс-конференции в Вене, пишет Регнум.

Напомним, ранее стало известно, что Мосгорсуд признал ФБК* экстремистской организацией (запрещена в РФ. – Прим.ред.) Деятельность Фонда прекратили незамедлительно.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Кристина ЧЕРНИКОВА

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