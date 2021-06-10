Место встречи Путина и Байдена обнесли колючей проволокой

В Женеве приняли беспрецедентные меры безопасности перед переговорами лидеров двух стран

К грядущему саммиту РФ и США приковано внимание всех мировых СМИ. Издания тиражируют каждую мелочь, связанную с предстоящими переговорами президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Сегодня внимание журналистов привлекла еще одна деталь.



Встречаться Путин и Байден будут на территории, обнесенной забором с колючей проволокой. Заграждения поставили на входе в парк Ла Гранж. Фото появилось в телеграм-канале журналистов кремлевского пула RIA_Kremlinpool.

Напомним, 16 июня Путин и Байден проведут переговоры на вилле "Ла Гранж". Парк, где она расположена, находится на берегу Женевского озера. Ранее СМИ сообщали о беспрецедентных мерах безопасности в Женеве. Вокруг парка возводят не просто ограждения – их оснащают средствами ПВО и радарами.

Напомним, сейчас Байден находится в первом турне по Европе в роли президента США. Вылет не обошелся без приключений – политика атаковали цикады. Конфуз произошел и сегодня – стало известно, что первая леди США публично одернула мужа перед военными.