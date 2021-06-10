Подкормка для картофеля в июне: как добиться крупных клубней

Подкормка для картофеля в июне: как добиться крупных клубней
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеКак помочь помидорам побыстрее созреть: три эффективных способа
Питательные вещества гарантируют отличный урожай

Вареная рассыпчатая картошка с родного огорода – самое лучшее угощение для старательного дачника. Блюда из свежих корнеплодов не только мгновенно утоляют голод, но и устраивают настоящий праздник чревоугодия.

Данный овощ вырастить несложно, однако некоторые хитрости позволят добиться наилучших результатов – картошка будет крупной, здоровой и очень вкусной.

Так, не стоит забывать об июньской подкормке. Некоторые садоводы убеждены, что картошка отлично формируется и без дополнительных удобрений. Обычно такие дачники заранее готовят грядку, сдабривая почву навозом и перегноем. В таком случае, действительно, можно и обойтись без дополнительной подкормки – урожай не пропадет, картошка уродится.

Однако июньская подкормка заметно увеличит объемы собранного овоща. Кроме того, такая поддержка напитывает корнеплоды и зеленую часть растения силой и помогает им защищаться от болезней и вредных насекомых.

Основной упор опытные дачники советуют делать на калий, азот и микроэлементы.

Рецепт подкормки в июне прост: на ведро воды нужно взять одну столовую ложку калиевой селитры, добавить пол чайной ложки борной кислоты и 70 г битоксибациллина. Последний элемент поможет эффективно бороться с вредителями.

Полученной смесью нужно опрыскать растение. Такой нехитрый способ позволяет серьезно повысить урожайность картофельных грядок.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как защитить картофель от колорадского жука.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Антология разорения: пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей