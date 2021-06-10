Питательные вещества гарантируют отличный урожай

Вареная рассыпчатая картошка с родного огорода – самое лучшее угощение для старательного дачника. Блюда из свежих корнеплодов не только мгновенно утоляют голод, но и устраивают настоящий праздник чревоугодия.



Данный овощ вырастить несложно, однако некоторые хитрости позволят добиться наилучших результатов – картошка будет крупной, здоровой и очень вкусной.

Так, не стоит забывать об июньской подкормке. Некоторые садоводы убеждены, что картошка отлично формируется и без дополнительных удобрений. Обычно такие дачники заранее готовят грядку, сдабривая почву навозом и перегноем. В таком случае, действительно, можно и обойтись без дополнительной подкормки – урожай не пропадет, картошка уродится.

Однако июньская подкормка заметно увеличит объемы собранного овоща. Кроме того, такая поддержка напитывает корнеплоды и зеленую часть растения силой и помогает им защищаться от болезней и вредных насекомых.

Основной упор опытные дачники советуют делать на калий, азот и микроэлементы.

Рецепт подкормки в июне прост: на ведро воды нужно взять одну столовую ложку калиевой селитры, добавить пол чайной ложки борной кислоты и 70 г битоксибациллина. Последний элемент поможет эффективно бороться с вредителями.

Полученной смесью нужно опрыскать растение. Такой нехитрый способ позволяет серьезно повысить урожайность картофельных грядок.

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