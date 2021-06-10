На Украине из института биотехнологий пропали штаммы опасного вируса

На Украине из института биотехнологий пропали штаммы опасного вируса
Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Они обнаружены у экс-сотрудницы научного учреждения в холодильнике

Из Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов Украины пропали емкости со штаммами вируса опасной болезни. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генпрокуратура страны со ссылкой на данные следствия.

В краже биоматериалов подозревается экс-сотрудница научного учреждения, которая отвечала за поддержание контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Незалежной.

Женщина вынесла из института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.

"Бывшая сотрудница <…> присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", – говорится в сообщении.

Штаммы женщина планировала перепродать. Она хранила их дома в холодильнике, емкости были обнаружены при обыске.

Экс-сотруднице института сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, в апреле нынешнего года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва подозревает Вашингтон в в работах по созданию биологического оружия на подконтрольных американцам лабораториях у границ РФ и КНР.

В 2020-ом Минздрав Украины признал, что в стране расположены восемь биолабораторий, где трудятся специалисты из Пентагона. Однако ряд украинских источников уверены, что их, на самом деле, может быть почти в два раза больше.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696
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На УРине из института биотехнологий пропали штаммы опасного вируса. Их кололи, как вакцину, укроСКОТУ и хохлоДЕБИЛОИДАМ от КОРОНАВИРУСА! Сала Дурке! Свидомым БАБУИНАМ в С Р А Л О!!!!
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