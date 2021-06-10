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Из Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов Украины пропали емкости со штаммами вируса опасной болезни. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генпрокуратура страны со ссылкой на данные следствия.
В краже биоматериалов подозревается экс-сотрудница научного учреждения, которая отвечала за поддержание контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Незалежной.
Женщина вынесла из института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.
"Бывшая сотрудница <…> присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", – говорится в сообщении.
Штаммы женщина планировала перепродать. Она хранила их дома в холодильнике, емкости были обнаружены при обыске.
Экс-сотруднице института сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, в апреле нынешнего года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва подозревает Вашингтон в в работах по созданию биологического оружия на подконтрольных американцам лабораториях у границ РФ и КНР.
В 2020-ом
Минздрав Украины признал, что в стране расположены восемь биолабораторий, где трудятся специалисты из Пентагона. Однако ряд украинских источников уверены,
что их, на самом деле, может быть почти в два раза больше.
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