На Украине предложили дорисовать на футбольной форме несколько российских регионов

На Украине предложили дорисовать на футбольной форме несколько российских регионов
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Парламентарий выступил за "обновление" нового комплекта

Депутат Рады Алексей Гончаренко, выступающий в парламенте от партии Петра Порошенко "Евросолидарность", выступил за редизайн формы национальной футбольной сборной Украины. Так, парламентарий показал своим подписчикам "обновленный вариант", на котором в состав Незалежной включен ряд регионов РФ.

Напомним, 6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил публике новую форму, в которой спортсмены выступят на Евро-2020. Изначально на комплекте красовалась надпись "Слава Украине!" и "Героям слава!" с Крымом. УЕФА утвердили новую форму, однако впоследствии потребовали от Киева представить другой комплект, уже без лозунга "Героям слава!".

Гончаренко же заявил, что украинскую форму не мешает "чуточку обновить", прикрепив к посту в "Телеграм" фото, где на футболке красуется карта Незалежной – не в привычном варианте, а с включенными в нее Краснодарским краем, Адыгеей и частью Ростовской области.

До этого Гончаренко опубликовал в социальных сетях фото с тренировки, на которой, по всей видимости, занимался отработкой ударов. В подписи к публикации украинский депутат грозно заявил, что готовится "освобождать Кубань".

Как пишет РИА "Новости", до этого Гончаренко уже заявлял, что Кубань является "этнической землей Украины", и выступал за подготовку к ее "освобождению". Остальные политики и общественники Незалежной также неоднократно выступали за присвоение российских регионов. Так, основатель "УДА" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош грозил захватом региона, а лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий настаивал на "силовом подходе" к "возврату" не только Кубани, но и Кавказа.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Повелитель хохлов
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Гость256365
Где же их дебилов выращивают?
в 404
Повелитель хохлов
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Хы, интересно, а когда его будут бутылить он тоже такой же грозный будет ?
Гость259235
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Мозги себе подрисуйте, Ибецилы!!!
Гость255992
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Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
Да пусть хохлы присоединяют себе всю Россию, а страны Запада пусть признают.
Т.о. СССР восстанавливается. А бандеровцев потом можно утилизировать на стройки Крайнего Севера на перевоспитание.
СМЕРШ надо возрождать, когда бендеровцы по схронам разбегуться кто их ловить будет?
гость
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Кастрюли оденьте, уе6аны тупорылые и орите щеня вмерла. Иначе не узнают вас, дебилов
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Да пусть хохлы присоединяют себе всю Россию, а страны Запада пусть признают.
Т.о. СССР восстанавливается. А бандеровцев потом можно утилизировать на стройки Крайнего Севера на перевоспитание.
Гость256365
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Где же их дебилов выращивают?
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