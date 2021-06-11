Парламентарий выступил за "обновление" нового комплекта

Депутат Рады Алексей Гончаренко, выступающий в парламенте от партии Петра Порошенко "Евросолидарность", выступил за редизайн формы национальной футбольной сборной Украины. Так, парламентарий показал своим подписчикам "обновленный вариант", на котором в состав Незалежной включен ряд регионов РФ.

Напомним, 6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил публике новую форму, в которой спортсмены выступят на Евро-2020. Изначально на комплекте красовалась надпись "Слава Украине!" и "Героям слава!" с Крымом. УЕФА утвердили новую форму, однако впоследствии потребовали от Киева представить другой комплект, уже без лозунга "Героям слава!".

Гончаренко же заявил, что украинскую форму не мешает "чуточку обновить", прикрепив к посту в "Телеграм" фото, где на футболке красуется карта Незалежной – не в привычном варианте, а с включенными в нее Краснодарским краем, Адыгеей и частью Ростовской области.

До этого Гончаренко опубликовал в социальных сетях фото с тренировки, на которой, по всей видимости, занимался отработкой ударов. В подписи к публикации украинский депутат грозно заявил, что готовится "освобождать Кубань".

Как пишет РИА "Новости", до этого Гончаренко уже заявлял, что Кубань является "этнической землей Украины", и выступал за подготовку к ее "освобождению". Остальные политики и общественники Незалежной также неоднократно выступали за присвоение российских регионов. Так, основатель "УДА" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош грозил захватом региона, а лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий настаивал на "силовом подходе" к "возврату" не только Кубани, но и Кавказа.