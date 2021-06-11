Серьезная опасность: какие химикаты категорически нельзя использовать в огороде

Серьезная опасность: какие химикаты категорически нельзя использовать в огороде
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Садоводов и огородников предостерегли от использования европейских средств

Российским дачникам грозит серьезная опасность. Об этом предупредила владельцев загородных земельных участков эколог Ольга Сперанская.

Она посоветовала садоводам и огородникам не использовать для борьбы с вредными насекомыми химикаты. Особенно – произведенные и запрещенные в ЕС.

По ее словам, из Европы в нашу страну поставляются препараты, больше 100 из которых занесены в перечень особо опасных. На самом континенте их не применяют. В частности, это произведенные в Германии "Агран" и  "Глобал",  а также выпускаемый в Дании, Нидерландах и России "Синелзан". В странах ЕС и в Англии этот пестицид запрещен, там его нельзя применять, но можно производить и отправлять в те страны, в которых он разрешен, например, в РФ, отметила эколог.

Также широко распростанены в нашей стране хлорпирифос и цитомитрин, указала Сперанская. И дала понять, что они не менее вредны: " Чтобы уж наверняка перебить всех".

Дачники вряд ли узнают, являются те или иные пестициды, гербициды особо опасными. Однако надо помнить, что все они – яд. Даже соблюдение правил их применения не гарантирует защиты от отравления и других проблем со здоровьем, подчеркнула эколог

Чтобы избежать этого, нужно совсем перестать использовать такие химикататы. Причем важно, чтобы от этого все отказались, ведь, если один дачник не применяет у себя пестициды, а его сосед делает это, пострадать могут оба.

В частности, хлорпирифос два года сохраняет вредные свойства в почве. Он не разлагается  и остается токсичным надолго, пояснила специалист в разговоре с корреспондентом РИА "Новости". 

Полина ДОРОЖКИНА

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