"Давно стали халявщиками": в Сети поиздевались над требованием Украины репараций у России

"Давно стали халявщиками": в Сети поиздевались над требованием Украины репараций у России
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной научились "свалить собственное недержание на соседа", считают интернет-пользователи

Очередной демарш Украины в сторону России оказался не в новинку жителям нашей страны. Новое требование – о репарациях – только рассмешило и вызвало шквал саркастических откликов в соцсетях.

В Незалежной за последнее время привыкли что-то требовать от других. Для них стало нормальным состоянием жить за чужой счет – "халявщиками" – и "свалить собственное недержание на соседа", отметили некоторые подписчики "Фейсбук".

Напомнили интернет-пользователи и о том, что власти Украины и прежде изо всех сил старались получить компенсации от других стран, но остались ни с чем. В частности, Монголия в ответ согласилась возместить ущерб за татаро-монгольское иго, если ей пришлют списки всех, кто пострадал.

Многие иронично размышляли о том, кто из двух стран кому и что должен. Одни указали, что, поскольку репарации должен платить проигравший, а Россия в данном случае выиграла, "платить должна Украина". Другие считают , что  вообще никто никого не победил, ведь никакого противостояния не было.

Были и такие, кто посоветовал украинским властям не вытряхивать из других государств деньги, а заняться делом. Нужно "работать и что-то создавать, чтобы поднять экономику и уровень жизни народа", посоветивали они.

Досталось и президенту Незалежной. Владимира Зеленского назвали "попрошайкой" и спросили, может ли он сам сделать "хоть что-то существенное для своей страны без посторонней помощи", цитирует Regnum.

Ранее Украину призвали выплатить компенсацию России за несколько переданных территорий. Донбасс Харьковская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Днепропетровская области никогда не принадлежали Незалежной, подчеркнул сенатор Алексей Пушков.

Его слова стали ответом на один из пунктов стратегии внешней политики Кива, утвержденной правительством Соборной. В нем содержится требование у РФ "компенсации и других форм репарации" за якобы ущерб, нанесенный в ходе "временной оккупации территорий".   

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость259361
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Первая серьезная попытка втягивания Украины в НАТО с выселением военно-морской базы РФ из Крыма в рамках "майдана" закончилась для Украины потерей Крыма и части Донбасса. Чем закончится вторая, сказать определенно сложно, но точно какой-то очередной потерей.
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