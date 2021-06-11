Тест: сдали бы вы ЕГЭ-2021 по истории

Тест: сдали бы вы ЕГЭ-2021 по истории
Фото: АГН Москва
Ответите ли вы правильно на все вопросы?

Сегодня, 11 июня, российские школьники сдают сразу два экзамена – по истории и физике. Основной период Единого государственного экзамена в самом разгаре.

Предлагаем вам вспомнить собственные познания в отечественной истории. Тест состоит из 10 простых вопросов.

Егор МАЛКОВ

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