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Сегодня, 11 июня, российские школьники сдают сразу два экзамена – по истории и физике. Основной период Единого государственного экзамена в самом разгаре.
Предлагаем вам вспомнить собственные познания в отечественной истории. Тест состоит из 10 простых вопросов.
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