Ответите ли вы правильно на все вопросы?

Сегодня, 11 июня, российские школьники сдают сразу два экзамена – по истории и физике. Основной период Единого государственного экзамена в самом разгаре.

Предлагаем вам вспомнить собственные познания в отечественной истории. Тест состоит из 10 простых вопросов.