Хрустящий овощ – желанный гость на каждом столе

Далеко не все садоводы готовы отважиться на выращивание такого прихотливого плода, как болгарский перец. Впрочем, при наличии хорошей теплицы обеспечить семью яркими, хрустящими овощами – не проблема. Главное следовать советам бывалых дачников.



Семена

В первую очередь, нужно правильно выбрать семена. Лучше обратить внимание на сорта, которые были специально выведены для посева в вашем климате. При этом ранние перчики нужно сеять в начале марта, а поздние – ближе к концу зимы.

Рассада

Перцы выращивают через рассаду. Растение обязательно нужно регулярно поливать и подкармливать – раз в 7-10 дней. Пересохшая почва – серьезная угроза для будущих перчиков, такого допускать нельзя, иначе богатого урожая не видать.

Переселение на грядку

В этом деле нужно помнить, что перец любит солнце. Выбирайте хорошо освещенные участок земли с удобренной почвой. Идеально подойдет небольшая возвышенность, где верхний слой грядки быстрее прогревается. Можно отдать предпочтение теплице. При этом сажать перчики после картошки, помидоров или баклажаном не рекомендуется. В таком случае они могут заболеть.

Соседи

Для того чтобы перцы порадовали садовода, нужно правильно подобрать соседствующие растения. На эту роль отлично подойдут бархатцы, лук, чеснок и базилик.

Уход за растением

Когда перец переехал на постоянное место проживания, он все равно нуждается в заботе. Каждые четыре-шесть дней перчики нужно поливать теплой водой. После этого следует немного подрыхлить почву. Этому овощу также необходима подкормка. Удобрять растение нужно два-четыре раза за сезон. Для этих целей отлично подойдет настой птичьего помета или крапивы с навозом.

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