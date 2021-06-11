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Далеко не все садоводы готовы отважиться на выращивание такого
прихотливого плода, как болгарский перец. Впрочем, при наличии хорошей теплицы
обеспечить семью яркими, хрустящими овощами – не проблема. Главное следовать
советам бывалых дачников.
Семена
В первую очередь, нужно правильно выбрать семена. Лучше обратить внимание на сорта, которые были специально выведены для посева в вашем климате. При этом ранние перчики нужно сеять в начале марта, а поздние – ближе к концу зимы.
Рассада
Перцы выращивают через рассаду. Растение обязательно нужно регулярно поливать и подкармливать – раз в 7-10 дней. Пересохшая почва – серьезная угроза для будущих перчиков, такого допускать нельзя, иначе богатого урожая не видать.
Переселение на грядку
В этом деле нужно помнить, что перец любит солнце. Выбирайте хорошо освещенные участок земли с удобренной почвой. Идеально подойдет небольшая возвышенность, где верхний слой грядки быстрее прогревается. Можно отдать предпочтение теплице. При этом сажать перчики после картошки, помидоров или баклажаном не рекомендуется. В таком случае они могут заболеть.
Соседи
Для того чтобы перцы порадовали садовода, нужно правильно подобрать соседствующие растения. На эту роль отлично подойдут бархатцы, лук, чеснок и базилик.
Уход за растением
Когда перец переехал на постоянное место проживания, он все равно нуждается в заботе. Каждые четыре-шесть дней перчики нужно поливать теплой водой. После этого следует немного подрыхлить почву. Этому овощу также необходима подкормка. Удобрять растение нужно два-четыре раза за сезон. Для этих целей отлично подойдет настой птичьего помета или крапивы с навозом.
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