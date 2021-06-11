Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" признаны футбольными статусами Незалежной в качестве официальных. Соответствующее решение утверждено сегодня, 11 июня, исполнительным комитетом УАФ, о чем сообщил глава ассоциации Андрей Павелко.
Он уточнил, что исполком выступил за поддержку принятого ранее решения, утвердив упомянутые лозунги в качестве официальных футбольных статусов национальной сборной.
По словам Павелко, оба лозунга на протяжении длительного периода времени остаются одним из главных приветствий для украинских болельщиков.
"На всех матчах наших сборных!", – заявил Павелко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Глава УАФ также отметил, что орган утвердил решение, в соответствии с которым национальная сборная может использовать герб в виде украинской карты с трезубцем на всех официальных встречах и мероприятиях организации, равно как и на международной арене.
Неизвестно, согласовано ли решение с УЕФА, потребовавшей днем ранее исключить из формы лозунг "Героям слава", утвержденный в конце прошлого года. В Союзе европейских футбольных ассоциаций признали, что не придали ранее внимания значению лозунга. В остальных же моментах, заявили в УЕФА, представленный комплект вполне соответствует принятым нормам.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил включить в атрибутику нового комплекта формы вместе с упомянутыми лозунгами несколько российских регионов. Так, парламентарий продемонстрировал "новый вариант" украинской карты на форме с Кубанью.
Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа
Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона