УАФ утвердила лозунг "Слава Украине" для сборной по футболу

УАФ утвердила лозунг "Слава Украине" для сборной по футболу
Фото: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ассоциации заявили, что высказывание остается главным приветствием для болельщиков Незалежной на матчах

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" признаны футбольными статусами Незалежной в качестве официальных. Соответствующее решение утверждено сегодня, 11 июня, исполнительным комитетом УАФ, о чем сообщил глава ассоциации Андрей Павелко.

Он уточнил, что исполком выступил за поддержку принятого ранее решения, утвердив упомянутые лозунги в качестве официальных футбольных статусов национальной сборной.

По словам Павелко, оба лозунга на протяжении длительного периода времени остаются одним из главных приветствий для украинских болельщиков.

"На всех матчах наших сборных!", – заявил Павелко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Глава УАФ также отметил, что орган утвердил решение, в соответствии с которым национальная сборная может использовать герб в виде украинской карты с трезубцем на всех официальных встречах и мероприятиях организации, равно как и на международной арене.

Неизвестно, согласовано ли решение с УЕФА, потребовавшей днем ранее исключить из формы лозунг "Героям слава", утвержденный в конце прошлого года. В Союзе европейских футбольных ассоциаций признали, что не придали ранее внимания значению лозунга. В остальных же моментах, заявили в УЕФА, представленный комплект вполне соответствует принятым нормам.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил включить в атрибутику нового комплекта формы вместе с упомянутыми лозунгами несколько российских регионов. Так, парламентарий продемонстрировал "новый вариант" украинской карты на форме с Кубанью.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Коренной Сибиряк
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Служил помню в армии на срочке. Убили в Афгане сына генерала Рохлина. Снайпер. Выстрел был со стороны кишлака. Дак по приказу мы развернули колонну и сожгли кишлак полностью!!! Вместе со всеми. Так нужно было и с бандеровцами!!! Ничуть не жалею!!! Так нужно было и с бандеровцами!!!
Гость258246
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Гость256130
Ты имеешь в виду весь рашистский пропагадон -бомонд или люмпен - бомонд. Или интеллигенция помойки - диктует моду на мораль
Ты же идиот понял что это про вас
Коренной Сибиряк
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Жаль что не добили бандеровцев и их семей в своё время. А ведь нужно было!!!
Гость256130
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Гость256365
Нет покоя идиотам.
Ты имеешь в виду весь рашистский пропагадон -бомонд или люмпен - бомонд. Или интеллигенция помойки - диктует моду на мораль
Гость256365
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Нет покоя идиотам.
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