Участники форума "Россия – страна возможностей" могут получить гранты до 1,5 млн рублей

Мероприятие состоится 25-27 июня в Москве

Всероссийский конкурс молодежных проектов состоится в рамках форума "Россия – страна возможностей", который пройдет 25-27 июня в московском парке "Музеон". Победители получат гранты до 1,5 млн рублей на развитие своих инициатив.

Принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума. Подать заявку на участие в конкурсе можно в системе "МолодежьРоссии" до 17:00 мск 19 июня. При заполнении анкеты следует использовать рекомендации для физических лиц и не забыть прикрепить необходимые документы.

Для желающих участвовать в конкурсе организована серия бесплатных вебинаров в группе "Россия – страна возможностей" в соцсети ВКонтакте. Эти лекции и советы экспертов пригодятся и тем, кто пока не готов подать заявку, но рассчитывает сделать это в будущем.

Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, частью которого является и Всероссийский конкурс молодежных проектов, проводится на платформе "Россия – страна возможностей". В период с 25 по 27 июня в Москве пройдет большая встреча выпускников проектов этой платформы за все время ее существования.

В ходе мероприятия запланированы развлекательные, образовательные, спортивные активности. Наблюдать за происходящим смогут все жители РФ с помощью онлайн-трансляции.