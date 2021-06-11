С заявлением выступил представитель МИД

Расследователи из различных государств продолжают разбираться в случае с внезапно севшим на белорусской территории ирландским самолетом компании Ryanair. В какой-то момент некоторые зарубежные эксперты договорились до того, что к инциденту якобы может быть причастна российская сторона.



Разумеется, никаких доказательств того, что Москва каким-то боком замешена в скандале с бортом, нет. Сегодня, по данным СМИ, это признали в Великобритании. Так, в прессе появилась информация, что глава британского МИД Доминик Рааб заявил: у Лондона нет доказательств о какой-либо причастности Российской Федерации к инциденту в Белоруссии, пишет РИА "Новости".

Напомним, в конце мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого задержали сразу после приземления.