Британия не смогла доказать причастность России к инциденту с Ryanair

С заявлением выступил представитель МИД

Расследователи из различных государств продолжают разбираться в случае с внезапно севшим на белорусской территории ирландским самолетом компании Ryanair. В какой-то момент некоторые зарубежные эксперты договорились до того, что к инциденту якобы может быть причастна российская сторона.

Разумеется, никаких доказательств того, что Москва каким-то боком замешена в скандале с бортом, нет. Сегодня, по данным СМИ, это признали в Великобритании. Так, в прессе появилась информация, что глава британского МИД Доминик Рааб заявил: у Лондона нет доказательств о какой-либо причастности Российской Федерации к инциденту в Белоруссии, пишет РИА "Новости".

Напомним, в конце мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого задержали сразу после приземления.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Нафтогаз" предупреждает: запуск "Северного потока-2" может обернуться войной

Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа

Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России

Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей