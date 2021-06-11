Школьница создала памятник Александру Невскому в виртуальной вселенной "Майнкрафт"

Школьница создала памятник Александру Невскому в виртуальной вселенной "Майнкрафт"
Фото: vk.com/skm_rus
Событие состоялось в преддверии Дня России

В виртуальной вселенной Maincraft появился памятник российскому полководцу Александру Невскому. Его воссоздала девятиклассница из школы № 17 города Анжеро-Судженска Кемеровской области, активистка Российского движения школьников (РДШ) Елизавета Жилина.

Лиза недавно побывала в Санкт-Петербурге, где ее очень впечатлил памятник Святому Благоверному Великому князю Александру Невскому, считающемуся небесным покровителем Северной столицы.

"Так как я являюсь игроком сервера "Виртуальная Россия", я решила оставить частичку своих воспоминаний и построить этот памятник на нашем сервере",

– рассказала Лиза.

Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft "Yоucrafts. Россия" 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции. Энтузиасты со всех уголков России уже перенесли в виртуальную реальность знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник "Оборона Севастополя" и др.

По словам исполнительного директора РДШ Ирины Плещёвой, это – очень важный проект, он позволяет проявить не только творческие способности, но и дает возможность пользователям всего мира совершить виртуальную прогулку по историческим местам.

"Игровой мир "Майнкрафт" объединяет более 200 миллионов человек по всему миру, и участие активистов РДШ в сотворчестве с администраторами российского сервера – это не просто творческий процесс, который расширяет наши возможности для ребят, но и просветительский проект, позволяющий привлечь внимание геймеров всего мира к России",

пояснила Ирина Плещёва.

 Российское движение школьников было создано в 2015 году. Осенью прошлого года общество с размахом отметило свой первый юбилей. 

Николай ВИКТОРОВ

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