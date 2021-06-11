Мужчина скрывался с 2008 года

В Московской области удалось найти и задержать одного из похитителей и соучастника убийства мужа и жены. Об этом проинформировали в управлении Следственного комитета России по региону.

Подозреваемый скрывался с 2008 года. Именно тогда были совершены преступления. Мужчина являлся сообщником преступника, который был осужден шесть лет назад на длительный тюремный срок. По пригору суда, за похищение и убийство супружеской пары он получил 24 года, сообщили в ведомстве.

В 2007 году осужденный пытался заставить бывшую девушку вернуться к нему, угрожая убить ее мать и отца. Когда осознал, что она этого не сделает, решился на преступление. Он и его сообщник спустя год выследили родителей девушки. Остановив автомобиль, убийца расстрелял супругов и, забравшись в машину, увез их. Соучастник следовал за ним, чтобы предупредить, если возникнет опасность, указали в ГСУ СКР.

После суда тела жертв найти не смогли. На допросе мужчина рассказал, где спрятаны убитые. Там и были обнаружены их останки двух человек. Принадлежат ли они супругам, погибшим 13 лет назад, покажет экспертиза, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".