Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Вчера, 10 июня, стало известно о большом горе, которое постигло семью
руководителя главного военного ведомства страны Сергея Шойгу. Глава Минобороны
лишился родной сестры. Журналистам удалось узнать, где обретет покой прах
Лариса Шойгу.
Корреспонденты смогли побеседовать с людьми, близкими к военному министру. Анонимные источники сообщили, что последним пристанищем Ларисы Кужугетовны станет Троекуровское кладбище российской столицы.
Печальная церемония состоится уже завтра, в субботу, 12 июня. Сообщается, что прощание с известным политическим деятелем назначено на 11:00 по московскому времени. Организацию скорбного мероприятия взяло на себя российское Минобороны.
Также журналистам удалось узнать, что в ведомстве ведется работа по корректировке графика главы министерства. 12 июня вся страна празднует День России. Разумеется, Сергей Шойгу планировал поучаствовать в нескольких торжественных мероприятиях. Однако из-за трагедии в семье, скорее всего, планы придется изменить, пишет "Газета.ru".
Лариса Шойгу трудилась на посту депутата Госдумы от Тувы, Хакасии и Красноярского края. Ее жизнь оборвалась на 69-м году. 11 июня объявлено днем траура в Туве. Многие отмечали, что Лариса Кужугетовна всегда с большим участием относилась к бедам других людей. Общественность с особой теплотой вспоминает заслуги сестры Шойгу. Ее смерть стала большой утратой не только для родных и близких, но и для многих россиян.
Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа
Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона