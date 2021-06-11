Прощание с Ларисой Кужугетовной состоится в субботу

Вчера, 10 июня, стало известно о большом горе, которое постигло семью руководителя главного военного ведомства страны Сергея Шойгу. Глава Минобороны лишился родной сестры. Журналистам удалось узнать, где обретет покой прах Лариса Шойгу.



Корреспонденты смогли побеседовать с людьми, близкими к военному министру. Анонимные источники сообщили, что последним пристанищем Ларисы Кужугетовны станет Троекуровское кладбище российской столицы.

Печальная церемония состоится уже завтра, в субботу, 12 июня. Сообщается, что прощание с известным политическим деятелем назначено на 11:00 по московскому времени. Организацию скорбного мероприятия взяло на себя российское Минобороны.

Также журналистам удалось узнать, что в ведомстве ведется работа по корректировке графика главы министерства. 12 июня вся страна празднует День России. Разумеется, Сергей Шойгу планировал поучаствовать в нескольких торжественных мероприятиях. Однако из-за трагедии в семье, скорее всего, планы придется изменить, пишет "Газета.ru".

Лариса Шойгу трудилась на посту депутата Госдумы от Тувы, Хакасии и Красноярского края. Ее жизнь оборвалась на 69-м году. 11 июня объявлено днем траура в Туве. Многие отмечали, что Лариса Кужугетовна всегда с большим участием относилась к бедам других людей. Общественность с особой теплотой вспоминает заслуги сестры Шойгу. Ее смерть стала большой утратой не только для родных и близких, но и для многих россиян.