Названы дата и место погребения сестры Шойгу

Названы дата и место погребения сестры Шойгу
Лариса Шойгу. Фото: duma.gov.ru
Прощание с Ларисой Кужугетовной состоится в субботу

Вчера, 10 июня, стало известно о большом горе, которое постигло семью руководителя главного военного ведомства страны Сергея Шойгу. Глава Минобороны лишился родной сестры. Журналистам удалось узнать, где обретет покой прах Лариса Шойгу.

Корреспонденты смогли побеседовать с людьми, близкими к военному министру. Анонимные источники сообщили, что последним пристанищем Ларисы Кужугетовны станет Троекуровское кладбище российской столицы.

Печальная церемония состоится уже завтра, в субботу, 12 июня. Сообщается, что прощание с известным политическим деятелем назначено на 11:00 по московскому времени. Организацию скорбного мероприятия взяло на себя российское Минобороны.

Также журналистам удалось узнать, что в ведомстве ведется работа по корректировке графика главы министерства. 12 июня вся страна празднует День России. Разумеется, Сергей Шойгу планировал поучаствовать в нескольких торжественных мероприятиях. Однако из-за трагедии в семье, скорее всего, планы придется изменить, пишет "Газета.ru".

Лариса Шойгу трудилась на посту депутата Госдумы от Тувы, Хакасии и Красноярского края. Ее жизнь оборвалась на 69-м году. 11 июня объявлено днем траура в Туве. Многие отмечали, что Лариса Кужугетовна всегда с большим участием относилась к бедам других людей. Общественность с особой теплотой вспоминает заслуги сестры Шойгу. Ее смерть стала большой утратой не только для родных и близких, но и для многих россиян.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Нафтогаз" предупреждает: запуск "Северного потока-2" может обернуться войной

Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа

Озвучена стратегия НАТО по уничтожению России

Западный обозреватель рассказал о главном преимуществе Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей