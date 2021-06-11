Дипломаты требуют прекратить "попытку изоляции" заключенного

Посольство США в Москве направило в Министерство иностранных дел РФ протест после того, как получило отказ в консульском доступе к гражданину Соединенных Штатов Тревору Риду. Он приговорен к девятилетнему тюремному сроку за нападение на сотрудников полиции.

Как отметил временный поверенный в делах дипломатической миссии США Барт Горман, посольство направило ноту протеста в МИД еще вчера, 10 июня. Американские дипломаты не могут третью неделю добиться консульского доступа к Риду.

Горман также сообщил, что 25 мая у Рида выявили коронавирус. По словам поверенного, осужденному не предоставили возможности совершить звонок родным или посольству США.

В заявлении указывается, что арестованный так и не смог получить ни одного из отправленных родным писем. Дипмиссия выражает серьезную обеспокоенность за здоровье Рида. В медучреждении, где осужденный находится на госпитализации, сообщает Горман, не дают никакой информации о состоянии американца.

В посольстве также заявили, что игнорирование дипломатического запроса на регулярной основе на предоставление подобного рода данных не соответствует положениям Консульской и Венской конвенций, о чем говорится в обращении посольства, опубликованного на официальном сайте.

Напомним, в прошлом году Головинский суд российской столицы принял решение о девятилетнем сроке в отношении Рида, напавшего в 2019 году на сотрудников полиции в Москве. Сам фигурант заявил, что не считает себя причастным к инциденту, так как в тот момент находился в состоянии опьянения.