Российская валюта продолжает укрепляться

Курс евро впервые с 17 марта подешевел до 87 рублей. Это следует из данных Московской Биржи.

По состоянию на 14:52 курс составил 87,04. Что касается доллара, то американская валюта торгуется по 71,73.

При этом происходит укрепление рубля. Причина кроется в следующем – Банк России принял решение поднять базовую процентную ставку до 5,5% годовых.

В среду, 9 июня, стало известно о том, что курс доллара упал ниже 72 рублей. Последний раз подобное снижение наблюдалось в июле 2020 года.

Ранее эксперт рассказал, как встреча Путина и Байдена повлияет на рубль.