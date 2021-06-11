Курс рубля
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Курс евро впервые с 17 марта подешевел до 87 рублей. Это следует из данных Московской Биржи.
По состоянию на 14:52 курс составил 87,04. Что касается доллара, то американская валюта торгуется по 71,73.
При этом происходит укрепление рубля. Причина кроется в следующем – Банк России принял решение поднять базовую процентную ставку до 5,5% годовых.
В среду, 9 июня, стало известно о том, что курс доллара упал ниже 72 рублей. Последний раз подобное снижение наблюдалось в июле 2020 года.
Ранее эксперт рассказал, как встреча Путина и Байдена повлияет на рубль.
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