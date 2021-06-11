Кто выжил при крушении МН17: очевидец рассказал об увиденном

Кто выжил при крушении МН17: очевидец рассказал об увиденном
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
С места крушения лайнера мальчик вынес необычных пассажиров рейса

После крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом выжили гоночные голуби, которых переправляли во Вьетнам. Об этом сообщил журналист американского "Радио Свобода*", признанного в РФ СМИ-иноагентом, Марк Крутов.

Невероятную историю спасения он описал в своем "Твиттере".

По словам журналиста, с ним связался некий свидетель, который якобы видел, как с места трагедии шел мальчик с клеткой с живыми голубями.

Сначала Крутов посчитал эту информацию неправдоподобной. Однако позже он раздобыл документы (автор разместил соответствующие фото), в которых говорилось, что в грузовом отсеке рухнувшего "Боинга" находились представители фауны – особые гоночные голуби, попугаи и две собаки.

По словам публициста, фотографии погибших попугаев с места трагедии публиковали некоторые СМИ.

Также собеседник Крутова поведал о том, что выжившие голуби жили в селе недалеко от района падения MH17. Впрочем о дальнейшей их судьбе свидетелю ничего неизвестно, поскольку он сменил место жительства. По мнению Крутова, сейчас голубей вряд ли можно найти, т.к. живут эти птицы около 5-6 лет.

Журналист добавил, что он не в курсе, включены ли показания данного человека в материалы уголовного дела по факту крушения "Боинга" MH17.

Накануне военкор Александр Коц опубликовал статью, в которой заявил, что идущий сейчас суд в Гааге оказался в двойственном положении из-за разноречивых материалов следствия. Одними показаниями анонимные свидетели утверждают, что видели некий "Бук" рядом с районом падения самолета, а представленные аудиопленки переговоров якобы ополченцев ДНР свидетельствуют об обстреле MH17 украинским "Су".

В любом случае, могли ли выжить после попадания ракеты ЗРК или истребителя голуби, вопрос риторический.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Влад
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Гость259361
Слово «русский» в России всегда воспринималось как слово «еврей» - с подозрением и неприличием произнесения. Сразу подозревался национал-шовинизм. Слова «русский» и «еврей» в СССР произносились как бы извиняясь. Потом евреи превратились в что-то подобное БЛМ в Америке – привилегированное сообщество пострадавших от империи. Перед евреями сформировался комплекс вины и почтения за страдания (что выразилось в известной пародии в 90-е «ты ботинок, я сапог, ты еврей, а я не смог»), а вот с русскими двусмысленность не только осталась – она насаждалась принудительно, выталкивая русский вопрос в маргин
Сразу видно, автор употребляет. Я Русский, мои родители Русские - и никто никогда с подозрением на нас не смотрел.
Гость259361
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Слово «русский» в России всегда воспринималось как слово «еврей» - с подозрением и неприличием произнесения. Сразу подозревался национал-шовинизм. Слова «русский» и «еврей» в СССР произносились как бы извиняясь. Потом евреи превратились в что-то подобное БЛМ в Америке – привилегированное сообщество пострадавших от империи. Перед евреями сформировался комплекс вины и почтения за страдания (что выразилось в известной пародии в 90-е «ты ботинок, я сапог, ты еврей, а я не смог»), а вот с русскими двусмысленность не только осталась – она насаждалась принудительно, выталкивая русский вопрос в маргин
Гость259361
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Столкновение Игоря Минтусова и Петра Толстого по русскому вопросу (описано здесь выявляет интересный феномен: российская элита, отказавшись от коммунизма в вопросе собственности, унаследовала от него его подходы к национальному вопросу. Русский народ продолжает пониматься как несущий комплекс имперской вины перед нацменьшинствами уже одним тем, что он в большинстве. То есть уже одним этим как бы оскорбляет и угнетает всех нацменов
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