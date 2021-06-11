С места крушения лайнера мальчик вынес необычных пассажиров рейса

После крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом выжили гоночные голуби, которых переправляли во Вьетнам. Об этом сообщил журналист американского "Радио Свобода*", признанного в РФ СМИ-иноагентом, Марк Крутов.

Невероятную историю спасения он описал в своем "Твиттере".

По словам журналиста, с ним связался некий свидетель, который якобы видел, как с места трагедии шел мальчик с клеткой с живыми голубями.

Сначала Крутов посчитал эту информацию неправдоподобной. Однако позже он раздобыл документы (автор разместил соответствующие фото), в которых говорилось, что в грузовом отсеке рухнувшего "Боинга" находились представители фауны – особые гоночные голуби, попугаи и две собаки.

Now it’s time to tell you one small story about the MH17 downing, insane and symbolic. I kept it for 1,5 years but now I think it’s all clear to go. There were survivors onboard. pic.twitter.com/UTcJWrTVgc — Mark Krutov (@kromark) June 10, 2021

По словам публициста, фотографии погибших попугаев с места трагедии публиковали некоторые СМИ.

Также собеседник Крутова поведал о том, что выжившие голуби жили в селе недалеко от района падения MH17. Впрочем о дальнейшей их судьбе свидетелю ничего неизвестно, поскольку он сменил место жительства. По мнению Крутова, сейчас голубей вряд ли можно найти, т.к. живут эти птицы около 5-6 лет.

Журналист добавил, что он не в курсе, включены ли показания данного человека в материалы уголовного дела по факту крушения "Боинга" MH17.

Накануне военкор Александр Коц опубликовал статью, в которой заявил, что идущий сейчас суд в Гааге оказался в двойственном положении из-за разноречивых материалов следствия. Одними показаниями анонимные свидетели утверждают, что видели некий "Бук" рядом с районом падения самолета, а представленные аудиопленки переговоров якобы ополченцев ДНР свидетельствуют об обстреле MH17 украинским "Су".

В любом случае, могли ли выжить после попадания ракеты ЗРК или истребителя голуби, вопрос риторический.

