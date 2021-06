После крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом выжили гоночные голуби, которых переправляли во Вьетнам. Об этом сообщил журналист американского "Радио Свобода*", признанного в РФ СМИ-иноагентом, Марк Крутов.

Невероятную историю спасения он описал в своем "Твиттере".

По словам журналиста, с ним связался некий свидетель, который якобы видел, как с места трагедии шел мальчик с клеткой с живыми голубями.

Сначала Крутов посчитал эту информацию неправдоподобной. Однако позже он раздобыл документы (автор разместил соответствующие фото), в которых говорилось, что в грузовом отсеке рухнувшего "Боинга" находились представители фауны – особые гоночные голуби, попугаи и две собаки.

Now it’s time to tell you one small story about the MH17 downing, insane and symbolic. I kept it for 1,5 years but now I think it’s all clear to go. There were survivors onboard. pic.twitter.com/UTcJWrTVgc