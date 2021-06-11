На отдых в Анапу отправится первая смена учеников гимназии в Казани – РКК

На отдых в Анапу отправится первая смена учеников гимназии в Казани – РКК
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
После майской трагедии для школьников организовали оздоровительный отдых

Первая смена учащихся гимназии №175 отправится из Казани в Анапу уже 13 июня. Об этом сообщает Российский Красный Крест. Дети будут отдыхать в санатории "Глобус".

Всего на черноморский курорт в первую смену поедет 231 учащийся гимназии. Напомним, 11 мая в образовательном учреждении случилась трагедия, в результате которой погибли 9 человек.

На отдых ребят отправят на средства, которые собрал РКК при поддержке Сбербанка. Решение о покупке путевок принимала спецкомиссия Российского Красного Креста, в ее состав входят и родители учащихся гимназии.

Всего будет три группы школьников из казанской гимназии. Каждая смена будет отдыхать по 17 дней. В целом же на каникулы в Анапе отправятся более 600 детей. Во время оздоровительного отдыха с ребятами будут работать психологи.

Первый этап оказания поддержки пострадавшим правление РКК утвердило 3 июня. Будут приняты следующие меры: единовременные выплаты семьям жертв трагедии в казанской гимназии, единовременные выплаты пострадавшим, здоровью которых нанесен тяжкий и средний вред, материальная помощь сотрудникам гимназии, которые обеспечили безопасность учеников, отдых для школьников, помощь семьям погибших в погашении кредитов.

Расходы на меры поддержки на первом этапе составят порядка 63 миллионов рублей. Сейчас оформляются все необходимые документы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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