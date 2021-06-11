Полезные лайфхаки помогут не попасться на уловки недобросовестных производителей

Мед считается одним из самых популярных лакомств. Его можно и употреблять вприкуску под горячий чай, и добавлять в разные блюда. Часто производители пытаются обмануть покупателей путем увеличения массы продукта. Расскажем, как отличить натуральный мед от поддельного.

Стоит отметить, что вес и густоту меда меняют с помощью сахарного сиропа, крахмала или муки. Это делается для того, чтобы продать продукт гораздо большему количеству людей.

Как определить натуральность меда

Способ №1. Возьмите сухарь и на пять минут погрузите его в лакомство. Если хлебобулочное изделие осталось твердым, значит, в меде нет никаких добавок.

Способ №2. Возьмите пол чайной ложки меда и намажьте на бумагу. После этого подожгите изделие. Если появился запах жженого сахара, а цвет огня стал неестественным – вам продали подделку.

Способ №3. Подогрейте мед, чтобы его температура достигла 20°C. Затем окуните ложку в лакомство. Выньте столовый прибор и покрутите его – натуральный продукт должен тянуться.

Способ №4. Проследите за тем, как мед стекает с ложки в емкость, где он лежал. Настоящий продукт будет формировать своеобразную горку с пузыриками наверху.

Способ №5. Одну каплю меда поместите на газету. Если вокруг появилось мокрое пятно, то скорее всего вы попались на удочку недобросовестных продавцов.

Способ №6. Вам понадобятся бумага и карандаш. Нанесите на лист очень тонкий слой меда, после чего попробуйте написать что-то карандашом. Проявление букв может указывать на наличие добавок в лакомстве.

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