В Москве появится онлайн-сервис по поиску захоронений

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Старейшие из книг
датированы XVII веком.
"Это первый этап – создание базиса, на котором будут существовать сервисные надстройки. Как минимум на начальном этапе - поиск захоронений. Разместив в поисковом окне фамилию, имя, отчество человека, можно установить дату его смерти, на каком кладбище, вплоть до участка, находится его захоронение",
– рассказал в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
Сервис уже функционирует в тестовом внутреннем режиме, однако граждане получат к нему доступ к концу 2022 года. В настоящее время создается необходимый функционал для личного кабинета на официальном сайте ГБУ "Ритуал".
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