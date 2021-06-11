В Москве появится онлайн-сервис по поиску захоронений

В Москве появится онлайн-сервис по поиску захоронений
Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
ГБУ "Ритуал" создало единую электронную базу захоронений. Для этого были оцифрованы все хранящиеся архивные книги, в которых содержится информация о 7 миллионах усопших

Старейшие из книг датированы XVII веком.  

"Это первый этап – создание базиса, на котором будут существовать сервисные надстройки. Как минимум на начальном этапе -  поиск захоронений. Разместив в поисковом окне фамилию, имя, отчество человека, можно установить дату его смерти, на каком кладбище, вплоть до участка, находится его захоронение",

– рассказал в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

Сервис уже функционирует в тестовом внутреннем режиме, однако граждане получат к нему доступ к концу 2022 года. В настоящее время создается необходимый функционал для личного кабинета на официальном сайте ГБУ "Ритуал". 

Отдел информации

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