Число знающих о Дне России граждан выросло – опрос ВЦИОМ

Очень часто 12 июня путают с Днем Конституции

ВЦИОМ выяснил, как за шесть лет изменилось число людей, которые знают о Дне России. О том, что именно мы празднуем 12 июня, теперь осведомлены уже 73% россиян. С 2015 года число информированных граждан увеличилось на 9%.



Как отмечает РИА Новости, часть россиян все же продолжает путать День России с другими праздниками. На первом месте – День Конституции (4% считают, что его отмечают 12 июня), далее расположился День народного единства (2%) и День российского флага (1%), свидетельствуют данные опроса.

Также в ходе исследования выяснилось, чем больше всего гордятся россияне. Так, 24% сообщили, что это армия и флот, 9% считают главным достоянием страны людей и русский дух, столько же отдали голос за внешнюю политику РФ, 6% опрошенных гордятся президентом и проводимой им политикой.

В исследовании участвовали 1600 граждан от 18 лет.