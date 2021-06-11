На помощь американскому лидеру поспешила одна из организаторов

Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. Во время саммита G7 президент США заблудился и случайно забрел в ресторан.

Видео с участием американского лидера опубликовал Телеграм-канал "Военный обозреватель". На записи видно, как Байден зашел на террасу заведения и начал в растерянности оглядываться по сторонам.

Одна из посетительниц ресторана обратилась к президенту США. Она поинтересовалась у главы государства, как проходит саммит. Байден попросил девушку повторить свой вопрос. Когда он наконец услышал, что сказала незнакомка, то ответил – все в порядке.

Спустя несколько секунд американского лидера заметила какая-то женщина. По всей видимости, она была одним из организаторов встречи.

Женщина взяла Байдена за руку и повела в нужном направлении. В этот момент на фоне был слышен смех посетителей ресторана.

"Президент одной из мировых сверхдержав... заблудился на саммите G7. И, да, это Байден", – отметил Телеграм-канал.

Кстати, это не первый раз, когда хозяин Овального кабинета попадает в неловкие ситуации. Например, в марте этого года президент США несколько раз споткнулся и рухнул на трапе самолета.

В начале апреля он вновь оконфузился – причем снова на трапе. Из-за дождя ступеньки стали скользкими, и это сыграло с президентом злую шутку.

Спустя несколько дней после предыдущего инцидента главнокомандующий Соединенных Штатов на потеху публики допустил ошибку в названии надзорного бюро.