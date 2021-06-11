Американцы не хотят сотрудничать даже со своими партнерами по НАТО

Обвинения следственной международной группы по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над Донбассом против России и ДНР не имеют под собой никакой почты. Как, скорее всего, нет и доказательств вины стран. С такой оценкой идущего сейчас суда в Гааге и предъявляемых на процессе материалов выступил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что ранее в Вашингтоне заявляли, что имеют в своем распоряжении некие снимки со спутника, которые якобы доказывают причастность Москвы и донецких ополченцев к трагедии рейса MH17. Однако когда Гаага затребовала эти доказательства, Соединенные Штаты отказались их предоставить. Также эти снимки требовали и власти Малайзии, но и им отказали.

По мнению эксперта, если американцы упорно не хотят предоставить снимки суду страны, которая является партнером по НАТО, нарушая тем самым положение альянса об обмене разведданными, то это свидетельствует о том, что доказательной базы вовсе не существует.

"Все обвинения против России строились на этом важном доказательстве со стороны США. Которого нет", – подчеркнул Леонков в комментарии ИА "Красная весна".

Напомним, 7 июня на очередных слушаниях по делу о гибели "Боинга" MH17 в Гааге суд сообщил, что Соединенные Штаты окончательно отказались предоставить спутниковые фотоснимки района падения пассажирского самолета в Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал подобное решение Вашингтона. Шеф отечественной дипломатии полагает, что американцы утаили от мировой общественности сведения огромной важности по трагедии с "Боингом".