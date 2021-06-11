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В следующем году ожидается рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Стало известно, что МРОТ вырастет на 6,4%. В 2022 году прожиточный минимум составит 13 617 рублей, передает РИА "Новости".
Представители Министерства труда заявили, что проект федерального закона, который определяет прожиточный минимум на следующий год, находится в стадии доработки. Впоследствии документ направят на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Ранее появилась информация, что в России расширили программу выплат семьям первоклассников.
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