Проект закона дорабатывается

В следующем году ожидается рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Стало известно, что МРОТ вырастет на 6,4%. В 2022 году прожиточный минимум составит 13 617 рублей, передает РИА "Новости".

Представители Министерства труда заявили, что проект федерального закона, который определяет прожиточный минимум на следующий год, находится в стадии доработки. Впоследствии документ направят на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее появилась информация, что в России расширили программу выплат семьям первоклассников.