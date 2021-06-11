Экс-нардепа Рады подкосили 300 грамм водки с травяной настойкой

Бывший депутат Верховной рады от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрий Крючков явился в пятницу, 11 июня, пьяным на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о многомиллионной растрате. Трансляция "похода" экс-нардепа размещена на ютуб-канале ВАКС.

Крючков опоздал на заседание и, как отметил судья, вошел в зал "нетвердой походкой", с покрасневшими глазами и поинтересовался, как он себя чувствует. В ответ мужчина сообщил, что накануне "был на дне рождения" и выпивал, в том числе водку.

По его словам, он употребил 300 грамм алкоголя, запивая его травяной настойкой.

Судья обратил внимание на тот факт, что у Крючкова "несвязная речь" и "заплетается язык". Он посетовал, что не может привлечь бывшего парламентария к ответственности за неуважение к суду, и перенес заседание на 12 июля.

"Там скоро, 7 июля, Ивана (праздник Ивана Купалы в ночь с 6-го на 7-е июля – ред.). Я уже переживаю. Вы не Иванович?", – пошутил судья.

Крючков подозревается в перекачке денег с госпредприятий через "Энергосеть", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму свыше 346 млн гривен (примерно $12,9 млн), передает РИА "Новости".

