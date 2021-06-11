Использовать химию не придется

Многие огородники жалуются на то, что на их участке слишком много улиток или слизней. Данные вредители портят листья и надкусывают плоды, из-за чего качество урожая снижается.

Далеко не все любят использовать химические средства. Безусловно, подобные препараты эффективны, однако при попадании на культуры они могут нанести вред.

Избавиться от улиток и слизней можно благодаря народным методам.

Как защитить посадки от улиток

Первый способ связан с использованием золы или табачной пыли. Их преимущества заключаются в следующем – поскольку вредители имеют очень чувствительное брюхо, они попросту не захотят ползти по шершавой поверхности. Посыпьте грядки любым вышеуказанным средством. Следите, чтобы материал не был мокрым от росы или дождя.

Второй эффективный способ – это мульчирование. Если вы создадите слой из сосновых шишек, хвойных ветвей, ореховой/яичной скорлупы, брюхоногие не сунутся на эту грядку.

Еще один народный метод подразумевает использование нашатырного спирта. Смешайте 100 граммов раствора гидроксида аммония с 10 литрами воды. После этого обработайте растения и почву около посадок.

Прогнать слизней с участка помогут специальные пивные ловушки. Возьмите банку с хмельным напитком и вкопайте ее в землю. Важно, чтобы отверстие находилось на уровне почвы. Слизней привлечет солодовый запах. Добравшись до его источника, они скорее всего угодят прямо в банку. Вам останется лишь выкопать ловушку и избавиться от вредителей.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как еще можно спасти растения от улиток.