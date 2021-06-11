В Госдуме отреагировали на новую резолюцию Европарламента

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Документ прокомментировали в комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства
иностранных государств во внутренние дела России. Председатель Василий Пискарев
подчеркнул, что Москва готова к диалогу и сотрудничества. Вместе с тем попытка вмешаться во
внутренние дела Россия неприемлема.
"Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран", – сказал Пискарев
Заявление приводится в телеграм-канале.
Пискарев отметил, что в резолюции фактически выдвинуты требования изменить Конституцию и отменить российские законы. Что говорит о враждебности этого документа. Особенно огорчает тот факт, подчеркнул председатель комиссии, что европейцы поощряют правонарушения на территории нашей страны, забывая о защите прав граждан.
Новая резолюция Европарламента по факту является одобрением провокационных отказов американского "Радио Свобода*" соблюдать законы РФ.
"Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России",
- резюмировал Пискарев.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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