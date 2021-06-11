В Госдуме отреагировали на новую резолюцию Европарламента

Требования к России назвали неприемлемыми

Документ прокомментировали в комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Председатель Василий Пискарев подчеркнул, что Москва готова к диалогу и сотрудничества. Вместе с тем попытка вмешаться во внутренние дела Россия неприемлема.



"Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран", – сказал Пискарев

Заявление приводится в телеграм-канале.

Пискарев отметил, что в резолюции фактически выдвинуты требования изменить Конституцию и отменить российские законы. Что говорит о враждебности этого документа. Особенно огорчает тот факт, подчеркнул председатель комиссии, что европейцы поощряют правонарушения на территории нашей страны, забывая о защите прав граждан.

Новая резолюция Европарламента по факту является одобрением провокационных отказов американского "Радио Свобода*" соблюдать законы РФ.

"Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России",

- резюмировал Пискарев.