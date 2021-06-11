В Минтруде раскрыли подробности о выплатах на детей-школьников

В Минтруде раскрыли подробности о выплатах на детей-школьников
Фото: Vladimir Melnikov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Заявление можно подать дистанционно

Министерство труда сообщило о том, что получить выплату на детей-школьников можно до конца октября текущего года.

Ранее появилась информация, что семьям, в которых есть дети от 6 до 18 лет, выплатят по 10 тысяч рублей в том случае, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Деньги также получат молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые осваивают общеобразовательные программы.

За выплатой россияне смогут обратиться в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Подать соответствующее заявление разрешается либо через портал Госуслуг, либо в отделении Пенсионного фонда.

Если заявление подается дистанционно, то родители не должны предоставлять никаких справок, говорится на официальном сайте Минтруда России.

Сообщается, что заявка будет рассмотрена представителями Пенсионного фонда России в течение пяти рабочих дней.

Ожидается, что выплату в размере 10 тысяч рублей получат родители более 20 миллионов детей.

Ранее в Минтруде заявили о росте прожиточного минимума в 2022 году. Минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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