Отцам-одиночкам в России предложили выдавать маткапитал

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Министерство Труда предложило разрешить отцам, которые в одиночку воспитывают детей, получать материнский капитал. Об этом сообщает РИА "Новости".
В пресс-службе ведомства отметили, что законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" уже подготовлен.
Выплаты смогут получать те мужчины, которые в одиночку растят второго, третьего ребенка или последующих детей, появившихся на свет после 1 января 2007 года. Также сертификат на маткапитал полагается на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года – по случаю смерти матери, являющейся иностранной гражданкой, или лишения женщины родительских прав.
С января текущего года размер материнского капитала составил 483 тысячи на первого ребенка и 639 тысяч на второго. Оформить сертификат можно в ПФР.
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