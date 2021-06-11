Отцам-одиночкам в России предложили выдавать маткапитал

Сертификат можно получить в ПФР

Министерство Труда предложило разрешить отцам, которые в одиночку воспитывают детей, получать материнский капитал. Об этом сообщает РИА "Новости".

В пресс-службе ведомства отметили, что законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" уже подготовлен.

Выплаты смогут получать те мужчины, которые в одиночку растят второго, третьего ребенка или последующих детей, появившихся на свет после 1 января 2007 года. Также сертификат на маткапитал полагается на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года – по случаю смерти матери, являющейся иностранной гражданкой, или лишения женщины родительских прав.

С января текущего года размер материнского капитала составил 483 тысячи на первого ребенка и 639 тысяч на второго. Оформить сертификат можно в ПФР. 

Ранее в Минтруде рассказали, когда россияне получат выплату в размере 10 тысяч рублей на детей-школьников. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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