Нарушил протокол: Байден опоздал на встречу с Елизаветой II

Нарушил протокол: Байден опоздал на встречу с Елизаветой II
Джо Байден. Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Поступок президента США не разозлил монаршую особу

Джо Байдена подозревают в нарушении протокола при встрече с королевой Елизаветой II. Как сообщают британские СМИ, американский лидер приехал на торжественный прием в графство Корнуолл по случаю саммита G7 позже Ее Величества.

По имеющимся данным, Байден опоздал на пять минут. На первый взгляд может показаться, что президент США задержался совсем на чуть-чуть. Однако существует протокол, в соответствии с которым все гости обязаны прибыть на место раньше королевы.

По всей видимости, поступок хозяина Овального кабинета не разозлил монаршую особу. На фотографиях с главой Соединенных Штатов и его супругой Джилл Байден Елизавета II улыбается, демонстрируя дружелюбный настрой.

Однако британская коучинговая компания Debrett's, которая специализируется на королевском этикете, обратила внимание на опоздание Байдена, передает Daily Mail.

"По правилам протокола, ни один гость не должен покидать мероприятие раньше члена королевской семьи", – объяснили ее представители.

Сообщается, что на торжественном приеме королева появилась в компании герцогов Кембриджских, а также принца Чарльза и принцессы Камиллы.

Стоит отметить, что на торжественном приеме Елизавета II угощала лидеров других стран большим тортом. Десерт монаршая особа разрезала мечом. Видео опубликовал Телеграм-канал "Выпускайте Кракена!".

Напомним, в саммите G7 принимают участие лидеры США, Великобритании, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии.

Ранее появилась информация, что Байден заблудился на саммите "Большой семерки". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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