Сотрудники "Норникеля" устроили видеофлешмобы ко Дню России

Сотрудники "Норникеля" устроили видеофлешмобы ко Дню России
Фото: пресс-служба
Работники предприятий компании необычно поздравили соотечественников.

В преддверии одного из самых значимых праздников страны – Дня России, который отмечается 12 июня, сотрудники "Норникеля" поучаствовали в видеофлешмобах.

Так, еще 11 июня работники четырех подразделений компании в Норильске записали праздничные видео, держа в руках российский триколор и символику предприятий.

Как рассказал ведущий специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ "Норникеля" Валерий Макаров, поздравления уже отсняли на руднике "Скалистый", а также на "Медвежьем ручье". Флешмоб состоялся и в Мончегорске.

"…совместно "отработали" "Норильсктрансгаз" и "Норильскгазпром", – цитирует его Sgnorilsk.ru.

По словам Макарова, в поздравлениях с днем России уже приняли участие около трех сотен человек. Сотрудники с удовольствием записывали видео и делились хорошим настроением. Особо радует, что к видеофлешмобам с радостью присоединялись даже прохожие, отметил он.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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