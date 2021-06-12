Простое действие может привести к повреждению корней культуры

Огородники знают, что рыхление почвы вокруг посадок способствует более свободному доступу кислорода к подземному вегетативному органу растений. Во многих случаях это положительно влияет на рост и плодоношение культуры. Однако далеко не всегда рыхление приносит пользу. Например, в случае с огурцами оно может быть опасно.

Почему нельзя рыхлить почву вокруг огурцов

Первая причина связана с тем, что корни растения располагаются близко к поверхности. Более того, данная подземная часть культуры разрастается в разные стороны, занимая достаточно большую площадь. Велика вероятность того, что во время рыхления вы случайно повредите корни инструментом.

Вторая причина затрагивает свойство корневой системы огурцов. Дело в том, что она состоит из тонких нитеобразных корешков, сплетенных между собой. При одном неудачном движении тяпкой можно разорвать большую часть вегетативного органа посадок.

Третья причина – острая реакция растения на корневые повреждения. После полученной "травмы" огурцы вполне могут перестать развиваться. Кроме того, они способны сбросить образовавшиеся завязи, лишив вас возможности полакомиться вкусными овощами.

Чем можно заменить рыхление

Одним из подходящих вариантов считается мульчирование. Внесение органических подкормок положительно повлияет на рост культуры.

Также желательно периодически подкладывать под огуречные посадки хорошо разрыхленный грунт.

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