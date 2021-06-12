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Российский лидер Владимир Путин во время церемонии вручения
государственных премий в Кремле поздравил граждан с Днем России. К соотечественникам
президент обратился в начале торжественного мероприятия.
Путин подчеркнул, что наследие нашей страны создавали на протяжении веков многие поколения наших предков. И этот праздник, День России, символизирует не только развитие страны в современность, но и весь ее путь, "величие его истории, его свершений, побед и достижений".
В своем поздравлении президент вспомнил о трудовых и ратных подвигах соотечественников. Он отметил, что бесконечная преданность родине заслуживает огромного уважения. А их потомкам нужно стремиться быть достойными таких героев и хранить "завещанные нам ценности". Ведь они и теперь играют огромную роль в развитии России.
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