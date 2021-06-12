Путин обратился к россиянам в День России

Путин обратился к россиянам в День России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент поздравил соотечественников

Российский лидер Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан с Днем России. К соотечественникам президент обратился в начале торжественного мероприятия.

Путин подчеркнул, что наследие нашей страны создавали на протяжении веков многие поколения наших предков. И этот праздник, День России, символизирует не только развитие страны в современность, но и весь ее путь, "величие его истории, его свершений, побед и достижений".

В своем поздравлении президент вспомнил о трудовых и ратных подвигах соотечественников. Он отметил, что бесконечная преданность родине заслуживает огромного уважения. А их потомкам нужно стремиться быть достойными таких героев и хранить "завещанные нам ценности". Ведь они и теперь играют огромную роль в развитии России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость259361
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Если Ельцин не реагирует на доклады о грабеже и разворовывании страны? Если Ельцин не реагирует на коррупцию и наглое воровство бюджетных средств — какая позиция? Если кадровая политика представляет собой какое-то безумие — какая позиция? Уничтожение Советского Союза, Родины — какая позиция? Выступление в Конгрессе США, где он призывает Господа хранить Америку, а Россию при этом пустил на разворовывание — какая позиция должна быть?
Гость259361
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Нагло распространяется вранье, что здание Верховного Совета обстреливали из танков деревянными болванками, чтобы скрыть более 1500 погибших. Только идиот может поверить, что от деревянных болванок будет гореть здание из стекла и бетона. Все видели, как горело и было закопчено здание, — это результат обстрела фугасными снарядами. А кроме них еще применялись и кумулятивные снаряды, которые прошивают преграду и взрываются внутри. Представьте себе, что там происходило с людьми.
Гость259361
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У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек. Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке
Гость259361
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Точно так же было в Останкино. Возьмите архивные видеоматериалы, там четко видно, откуда идет стрельба — с площади перед Останкино или из здания телецентра. Однозначно видно, что стрельба велась из здания телецентра. Посмотрите, как бронетранспортер, опустив ствол крупнокалиберного пулемета, бьет прямо по людям, находящимся на площади перед телецентром.
Гость259361
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В интервью генерала ФСБ журналист Марк Дэйч раскрыл правду, чьи это были снайперы. Оказалось, снайперы «Бейтара» (Израиль) и спецназа Венгрии, которых встречал Коржаков в аэропорту Шереметьево. Он же и отвез их в Софринскую бригаду, где им выдали снайперские винтовки СВД. Для чего это было сделано? Они обстреливали сотрудников милиции, военнослужащих, гражданское население. Представьте себе реакцию военнослужащих, сотрудников милиции, когда товарищ падает, сраженный снайпером.
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