Президент поздравил соотечественников

Российский лидер Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан с Днем России. К соотечественникам президент обратился в начале торжественного мероприятия.



Путин подчеркнул, что наследие нашей страны создавали на протяжении веков многие поколения наших предков. И этот праздник, День России, символизирует не только развитие страны в современность, но и весь ее путь, "величие его истории, его свершений, побед и достижений".

В своем поздравлении президент вспомнил о трудовых и ратных подвигах соотечественников. Он отметил, что бесконечная преданность родине заслуживает огромного уважения. А их потомкам нужно стремиться быть достойными таких героев и хранить "завещанные нам ценности". Ведь они и теперь играют огромную роль в развитии России.