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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поздравление, полученное от госсекретаря Соединенных Штатах Энтони Блинкена по случаю Дня России. По словам члена Совета Федерации, это не указывает на потепление в отношениях между двумя странами.
Ранее Блинкен поздравил россиян с праздником и понадеялся на то, что Москве и Вашингтону удастся выстроить стабильные двусторонние отношения. Заявление американского чиновника было опубликовано на сайте Госдепа.
В личном Телеграм-канале Пушков оценил поступок Блинкена. Алексей Константинович заявил, что его поздравление "не означает ровным счетом ничего".
Российский сенатор обратил внимание на то, что США поздравили россиян исключительно в рамках дипломатических отношений. Так же поступают все страны, когда речь идет о государственных праздниках.
Пушков отметил, что не стоит воспринимать обращение Блинкена к жителям нашей страны как сигнал о потеплении в отношениях между двумя сверхдержавами. Также не нужно надеяться на изменение политического курса.
"Чисто протокольное поздравление", – заключил Алексей Константинович.
Напомним, День России отмечается в стране с 1992 года. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете страны. Спустя два года Верховный Совет Российской Федерации объявил эту дату праздничной.
Кстати, по случаю праздника россияне, которые работают пять дней в неделю, смогут дополнительно отдохнуть в понедельник, 14 июня. У людей с шестидневной рабочей неделей будет всего два выходных – 12 и 13 июня.
Ранее Владимир Путин обратился к россиянам в День России.
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