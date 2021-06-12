Чиновник призвал не строить иллюзий

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поздравление, полученное от госсекретаря Соединенных Штатах Энтони Блинкена по случаю Дня России. По словам члена Совета Федерации, это не указывает на потепление в отношениях между двумя странами.

Ранее Блинкен поздравил россиян с праздником и понадеялся на то, что Москве и Вашингтону удастся выстроить стабильные двусторонние отношения. Заявление американского чиновника было опубликовано на сайте Госдепа.

В личном Телеграм-канале Пушков оценил поступок Блинкена. Алексей Константинович заявил, что его поздравление "не означает ровным счетом ничего".

Российский сенатор обратил внимание на то, что США поздравили россиян исключительно в рамках дипломатических отношений. Так же поступают все страны, когда речь идет о государственных праздниках.

Пушков отметил, что не стоит воспринимать обращение Блинкена к жителям нашей страны как сигнал о потеплении в отношениях между двумя сверхдержавами. Также не нужно надеяться на изменение политического курса.

"Чисто протокольное поздравление", – заключил Алексей Константинович.

Напомним, День России отмечается в стране с 1992 года. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете страны. Спустя два года Верховный Совет Российской Федерации объявил эту дату праздничной.

Кстати, по случаю праздника россияне, которые работают пять дней в неделю, смогут дополнительно отдохнуть в понедельник, 14 июня. У людей с шестидневной рабочей неделей будет всего два выходных – 12 и 13 июня.

Ранее Владимир Путин обратился к россиянам в День России.