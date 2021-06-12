Соблюдение некоторых нюансов поможет получить хороший урожай

Наверняка многие огородники замечали, что на некоторых помидорах образуются трещины. Это не только портит вид овощной культуры, но и негативно влияет на ее качество. Разберемся, как правильно ухаживать за растением, чтобы плоды оставались целыми.

Причины появления трещин на помидорах:

Резкий перепад температур;

Неправильный полив;

Избыток калия и недостаток кальция;

Избыток азотных удобрений.

Как правильно выращивать помидоры, чтобы не было трещин

Часто перепад между дневной и ночной температурами достаточно резкий, из-за чего плоды покрываются трещинами. Чтобы сохранить качество томатов, важно периодически вносить мульчу. Органический слой препятствует быстрому охлаждению прикорневой зоны и защищает от перегрева.

Нельзя поливать помидоры ранним утром или поздним вечером. Лучше всего увлажнять почву через два часа после восхода солнца, чтобы земля немного прогрелась. Заканчивать полив следует за три-четыре часа до заката.

Чтобы избежать растрескивания плодов, нужно правильно вносить калиево-кальциевую подкормку. При избытке калия в плодах собирается слишком много влаги. Из-за этого их стенки не выдерживают давления и лопаются. Избыток кальция тоже вредит растениям. Необходимо найти золотую середину. В данном случае это – соотношение 1:0,8.

Также нельзя вносить слишком много азотных удобрений. Подобная подкормка провоцирует активный рост мякоти, но кожура при этом остается тонкой.

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