Акции, флешмобы и концерты: как сотрудники компаний отмечали День России

Работники российских предприятий праздновали 12 июня с размахом

Одну из главных дат для России отметили торжественными шествиями, разнообразными акциями и праздничными концертами.

Так, работники ООО "Газпром добыча Надым" устроили эффектный флешмоб на площади. 1600 человек с помощью цветных листов бумаги создали российский триколор, а также образовали фигуры, похожие с высоты на матрешку и балалайку.

Сотрудники ПАО "НК "Роснефть" с белыми, красными и голубыми бумажными листами в руках выстроились в сердце и "написали" слово "Россия". Те, кто работает в ПАО "Транснефть" в разных уголках страны выложили по одной букве, из которых состоит название страны, и записали праздничное видео.

Флешмоб с малышами устроили сотрудники "Росатома". Ребятишек одели в футболки цветов российского флага. Дети станцевали с воздушными шарами в руках и образовали триколор.

Работники "Норникеля" тоже устроили флешмобы, записали видео, а также раздавали россиянам флажки с триколором.

Сотрудники "СУЭК-Кузбасс" в День России развернули триколор на промплощадке, сопровождая праздничную акцию скандированием патриотических лозунгов.

Работники ООО "Газпром трансгаз Ухта", "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", "Ренова", РЖД, Братского , Иркутского и Красноярского алюминиевых заводов, а также ПАО "Группа ГАЗ", Горьковскоого автомобильного и Ярославского моторного заводов записали в честь 12 июня праздничное видео.

Аэропорты тоже присоединились к празднованию Дня России. Сотрудники самарской воздушной гавани Курумоч выстроили название страны из спецтехники и авто, в екатеринбургском Кольцове военный хор исполнил песню, в саратовском аэропорту всем дарили флажки.

Поздравления от бортпроводников 12 июня услышали пассажиры рейсов "Аэрофлота". Всем, кто был на борту, желали счастья и здоровья.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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