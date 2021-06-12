Планы президента раскрыл Песков

Стало известно о том, что Владимир Путин отдельно пообщается с журналистами после встречи с Джо Байденом. О намерениях президента России рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, лидеры двух стран встретятся в Женеве 16 июня. Переговоры Путина и Байдена пройдут на вилле "Ла Гранж".

Ранее появилась информация, что по завершении саммита президент США выйдет к журналистам без своего российского коллеги. Песков прокомментировал намерение хозяина Овального кабинета провести отдельную пресс-конференцию.

"Скорее всего, это практика американского президента", - отметил он.

Дмитрий Сергеевич вспомнил – после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден тоже вышел к прессе один, передает РИА "Новости".

Песков сообщил, что президент России последует примеру своего американского коллеги. Владимир Владимирович ответит на вопросы журналистов по завершении переговоров.

Ранее в Белом доме озвучили причину встречи Байдена с Путиным. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американский лидер встретится с президентом РФ из-за атак, которые приписывают России. Чиновник добавил – в том случае, если Москва изменит курс внешней политики в пользу Вашингтона, двум сверхдержавам удастся построить стабильные двусторонние отношения.

Сенатор Алексей Пушков рассказал, по какому возможному сценарию пройдут переговоры президентов двух стран. По мнению политика, Путин не даст Байдену диктовать повестку саммита.

