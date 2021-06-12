Путин проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом

Путин проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Планы президента раскрыл Песков

Стало известно о том, что Владимир Путин отдельно пообщается с журналистами после встречи с Джо Байденом. О намерениях президента России рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, лидеры двух стран встретятся в Женеве 16 июня. Переговоры Путина и Байдена пройдут на вилле "Ла Гранж".

Ранее появилась информация, что по завершении саммита президент США выйдет к журналистам без своего российского коллеги. Песков прокомментировал намерение хозяина Овального кабинета провести отдельную пресс-конференцию.

"Скорее всего, это практика американского президента", - отметил он.

Дмитрий Сергеевич вспомнил – после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден тоже вышел к прессе один, передает РИА "Новости".

Песков сообщил, что президент России последует примеру своего американского коллеги. Владимир Владимирович ответит на вопросы журналистов по завершении переговоров.

Ранее в Белом доме озвучили причину встречи Байдена с Путиным. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американский лидер встретится с президентом РФ из-за атак, которые приписывают России. Чиновник добавил – в том случае, если Москва изменит курс внешней политики в пользу Вашингтона, двум сверхдержавам удастся построить стабильные двусторонние отношения. 

Сенатор Алексей Пушков рассказал, по какому возможному сценарию пройдут переговоры президентов двух стран. По мнению политика, Путин не даст Байдену диктовать повестку саммита.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость256102
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Шаман
Вангую, что переговоры не дадут никаких результатов и в СМИ выльют только общие фразы о разности позиций, конструктивных встреч в будущем и прочей туфты.
Впрочем это не важно, ведь кремлевскому скоро 70, а по статистике люди в 4 раза чаще умирают в радиусе 2х месяцев от дня рождения, так что в конце 22-года у нас может быть новый президент.
ВВП до 30 года пока ВВП РФ не будет европейским. Догоним и перегоним Европу!
Шаман
Пожаловаться Ответить
Вангую, что переговоры не дадут никаких результатов и в СМИ выльют только общие фразы о разности позиций, конструктивных встреч в будущем и прочей туфты.
Впрочем это не важно, ведь кремлевскому скоро 70, а по статистике люди в 4 раза чаще умирают в радиусе 2х месяцев от дня рождения, так что в конце 22-года у нас может быть новый президент.
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