В России не нашли причин поддерживать подобную акцию

В минувшую субботу российские футболисты приняли участие в матче Евро-2020 с Бельгией. Однако начало игры обернулось скандалом – наши спортсмены отказались встать на колено в знак поддержки акции Black Lives Matter ("Жизнь чернокожих имеет значение" – перевод). В России объяснили поступок участников сборной.

Как написал в своем "Твиттере" сенатор Алексей Пушков, футболисты приняли правильное решение. В первую очередь, каятся перед сторонниками BLW им не в чем. Он отметил, что у российской стороны нет никаких "штрафов" ни перед афроамериканцами, ни перед африканцами, которым, к слову, в годы Советского Союза оказывалась активная поддержка.

Оценил действия футболистов и постоянный болельщик Михаил Боярский. В интервью для издания "Спорт-Экспресс" он похвалил спортсменов, отметив, что в России каждые жизни имеют значение, а не только чернокожих.

"Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята – красавцы!", – отметил он.

Напомним, минувший матч между сборными России и Бельгии закончился со счетом 0:3.