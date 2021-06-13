"Это глупо": отказ российских футболистов преклонять колено объяснили

"Это глупо": отказ российских футболистов преклонять колено объяснили
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России не нашли причин поддерживать подобную акцию

В минувшую субботу российские футболисты приняли участие в матче Евро-2020 с Бельгией. Однако начало игры обернулось скандалом – наши спортсмены отказались встать на колено в знак поддержки акции Black Lives Matter ("Жизнь чернокожих имеет значение" – перевод). В России объяснили поступок участников сборной.

Как написал в своем "Твиттере" сенатор Алексей Пушков, футболисты приняли правильное решение. В первую очередь, каятся перед сторонниками BLW им не в чем. Он отметил, что у российской стороны нет никаких "штрафов" ни перед афроамериканцами, ни перед африканцами, которым, к слову, в годы Советского Союза оказывалась активная поддержка. 

Оценил действия футболистов и постоянный болельщик Михаил Боярский. В интервью для издания "Спорт-Экспресс" он похвалил спортсменов, отметив, что в России каждые жизни имеют значение, а не только чернокожих.

"Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята – красавцы!", – отметил он.

Напомним, минувший матч между сборными России и Бельгии закончился со счетом 0:3. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

крым наш
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Гость262143
современные российские девушки этого не достойны. сами прыгают и навязываются как только бабло увидят.
потому что суть - проститутки
100%
крым наш
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Гость262134
сборную россии а значит и саму россию просто унизили. опустили и отъимели.
Пока опущенные-каклы!
гость
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Гость262143 <цензура> бандерский ты перепутал все, проститутка это ты и твое рваное очко, сходи повесь проветрить его, дебил :-)
Гость262143
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гость
Гость262126 перед своей девушкой, когда ей предложение делаешь. :-)
современные российские девушки этого не достойны. сами прыгают и навязываются как только бабло увидят.
потому что суть - проститутки
гость
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Гость262126 перед своей девушкой, когда ей предложение делаешь. :-)
Гость262134
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сборную россии а значит и саму россию просто унизили. опустили и отъимели.
Гость262126
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колено нужно преклонять перед мамой родной страной и под флагом своей страны
Гость262126
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я считаю что преклонить колено нужно перед матерью матерью родиной и под стягом своей родины
Гость261006
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Чего за бред? Почему мы должны преклонять колено по чьейто прихоти? Если западу это нужно вот пусть они и бухаются на колени.Идиотизм и не более.
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