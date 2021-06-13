Раскрыта польза картофеля для здоровья

Раскрыта польза картофеля для здоровья
Фото: Petra Schneider-Schmelzer/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Овощ может потерять все полезные свойства, если допустить ошибку при его поедании

Картошка, приготовленная в различных вариациях, является одним из самых популярных блюд в мире. И, как удалось выяснить специалистам, не таким вредным, как принято о нем говорить.

По данным китайского портала Sohu, картофель богат крахмалом и белок, которые блогоприятно сказываются на пищеварительных процессах в организме. Также овощ отлично помогает людям, которые страдают от гипертонии из-за высокого содержания калия, способствующего выведению из организма токсинов. Для женщин картошка тоже толезна – клетчатка в ней позволяет сохранять молодость организма. 

Однако есть нюансы, из-за которых любимое многими блюдо может потерять все полезные свойства. К примеру, приводит перевод статьи РИА "Новости", картофель категорически нельзя сочетать с помидорами – это приводит к усложнению процесса усвоения питательных веществ и может вызвать пищевое расстройство.

Также, по заверениям специалистов, без вреда для здоровья можно в день позволить себе съесть около 200-300 граммов картошки.Самым полезным вариантом блюда считается клубни, приготовленные в кожуре. 


Роман ИГНАТОВ

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