Власти Москвы разыграют автомобиль для вакцинированных жителей

Власти Москвы разыграют автомобиль для вакцинированных жителей
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Мэрия запускает дополнительную программу по стимулированию населения

Московские власти приняли решение об установлении "длинных выходных" в период с 12 по 20 июня из-за сложной обстановки с коронавирусом. Как отметил глава города Сергей Собянин, столица сможет преодолеть тяжелый период, если снизит темпы распространения замедлятся, а процесс вакцинации населения будет ускорен.

В связи с этим мэрия запустила программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех лиц, достигших 18-летнего возраста.

"С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей", – говорится в личном блоге Сергея Собянина.

Мэр российской столицы уверен, что шансы на выработку коллективного иммунитета сохранены, так как основная часть населения города не входит в число антивакцинаторов. По мнению Собянина, свою роль играют личные факторы: кто-то ленится, у остальных банально не хватает времени, а другие до сих пор испытывают детский страх перед уколами.

"С одной стороны, конечно, обидно, что людей ради их же собственной защиты нужно завлекать к врачам таким образом. С другой стороны – это крошечная цена за то, чтобы сделать еще один шаг к победе над ковидом", – выразил мнение градоначальник.

Глава города напомнил, что автомобильная лотерея не является самоцелью. Речь идет о приятном подарке от властей, чтобы простимулировать население на вакцинацию, положительная динамика которой самым эффективным образом поспособствует выработке коллективного иммунитета.

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