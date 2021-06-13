"Турист" из России идет по Африке: как рождаются новые киногерои

Вышедший в мае фильм "Турист" оказался очень необычной премьерой для современной России. Среди потока ностальгических лент, посвященных успехам СССР в космосе и спорте, военных фильмов и полупристойных комедий необычно выглядела в первую очередь тематика. Российские режиссеры вообще редко обращаются к современности и предпочитают или ретро, или вневременные сюжеты, на худой конец – истории о нелегких буднях полиции. А здесь – просто экзотический сюжет: российские инструкторы тренируют военных в Центральноафриканской республике, которую многие только благодаря говорящему названию отыщут на карте; сталкиваются с террористами, пытающимися устроить государственный переворот, и оставляют от этих террористов по итогам встречи рожки да ножки.

В действительности можно только удивляться, насколько мы не замечаем окружающих нас людей. Нашим режиссерам известно удивительно малое число архетипов героев. Следователь. Бандит. Мечтающая о принце домохозяйка в разных вариациях. Олигарх, подруга олигарха. Спортсмен (скорее советский, чем современный). А тут нечто совершенно необычное. Инструктор? В Африке?!

Между тем, фильм оказался очень удачным. Откуда он взялся, существуют только предположения – но насколько известно, спонсором был крупный бизнесмен Евгений Пригожин (вроде бы он же помогал с выпуском двух частей "Шугалея" – политической драмы о злоключениях россиян в Ливии и "Ржева" – военного фильма о битве за Ржев в 42-м году). Режиссер Андрей Батов ранее отметился только парой малоизвестных сериалов. Актерская команда в основном тоже попала в "Турист" с разнообразных второстепенных ролей в полузабытых сериалах. Главное исключение – прекрасная Флавия-Гертруда Мбайабе – как легко догадаться по имени и фамилии, африканка. Отдельным "актером" стало само место действия – Центральноафриканская республика. Снимали на натуре, в самом государстве. Поскольку в основе сюжета – реальные события в настоящей ЦАР (как выражаются люди, бывавшие там – в ЦАРстве), где террористы пытались устроить вовсе не бутафорский государственный переворот, "декорации" и искать не надо было, все реально.

Все это ладно сбито в крепкий, приятный глазу приключенческий боевик. Враги достаточно мерзки, чтобы не переживать по поводу их судьбы (и это не выдумка режиссера, реальные бандиты в Центральной Африке именно такие, спросите ООН), наши – храбрые и умелые защитники справедливости (ну, а что, так и есть), врагам, как положено, надерут седалищные бугры.

Но главная прелесть фильма все-таки в неожиданном выборе героев и декораций. Наши сограждане занимаются полезными для мира и Родины и часто рискованными делами повсюду. По Арктике ходит целый флот ледоколов – единственный в мире такой; в Антарктиде ученые сверлят скважины к озерам, скрытым на четыре километра подо льдом. Исполненные благородного безумия путешественники совершают кругосветки на каноэ через океаны и моря. Морпехи ловят пиратов у берегов Сомали, а московские офисные хомяки волонтерами тушат гигантские лесные пожары и ищут пропавших без вести (и регулярно находят). Наконец, свежайший пример – ученые в кратчайшие сроки создают лекарство от главной заразы современности, а медики ложатся костьми на пути пандемии. Наша страна полна неизвестных героев. "Туристы", спасающие мир в Африке – это отличный выбор. Но это только верхушка айсберга. Нам нужно больше фильмов про героев современности.