Более 200 хоров по всей стране исполнили Гимн России

Более 200 хоров по всей стране исполнили Гимн России
pixabay.com
В акции приняли участие как профессионалы, так и любители

На Всероссийской хоровой акции, приуроченной ко Дню России, приняли участие свыше 300 хоров, исполнившие Гимн Российской Федерации.

Многие участники продемонстрировали творческий подход, исполнив Гимн в местах исторической памяти, вспомнив подвиг защитников Родины, подчеркнув красоту и уникальность российской природы. На акции выступили как профессиональные хоры, так и любительские.

В столице к акции присоединился Московский Синодальный хор, руководство которого принял Алексей Пузаков, а также Большой детский Хор имени Виктора Попова под управлением Анатолия Кислякова. Хоры исполнили российский Гимн на Соборной площади Московского Кремля.

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