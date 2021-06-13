Более 200 хоров по всей стране исполнили Гимн России

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На Всероссийской хоровой акции, приуроченной ко Дню России, приняли участие свыше 300 хоров, исполнившие Гимн Российской Федерации.
Многие участники продемонстрировали творческий подход, исполнив Гимн в местах исторической памяти, вспомнив подвиг защитников Родины, подчеркнув красоту и уникальность российской природы. На акции выступили как профессиональные хоры, так и любительские.
В столице к акции присоединился Московский Синодальный хор, руководство которого принял Алексей Пузаков, а также Большой детский Хор имени Виктора Попова под управлением Анатолия Кислякова. Хоры исполнили российский Гимн на Соборной площади Московского Кремля.
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