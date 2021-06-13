Избавит от болезней: как спички могут спасти луковицы

Избавит от болезней: как спички могут спасти луковицы
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
продолжениеКалендарь садовода на неделю с 14 по 20 июня 2021
Простой способ, благодаря которому вы обеспечите защиту саженцам от гниения и болезней

Лук – одна из культур, которые растут в каждом огороде. Как правило, к первой высадке готовятся еще в конце марта – если позволяет погода. А через две недели уже срезают свежую зелень. Некоторые к этому моменту уже и вовсе успевают высадить по четыре килограмма лука-севка.

Один из самых неприятных моментов – стрелкование лука. Дело в том, что чешуйка этой культуры всегда обеспечивает семена необходимой защитой для созревания. При этом сама она становится тоньше, и в луковице образовывается некая пустота. Обрезать стрелку довольно опасно – туда может попасть влага, которая гарантированно станет причиной гниения.

Для того, чтобы воспрепятствовать загниванию луковицы, понадобятся обыкновенные спички. В самом начале летнего сезона, когда лук начинает подрастать, необходимо внимательно пройтись взглядом по всем перьям. Если вы увидели стрелку – сразу же оборвите ее, чтобы не истончить луковицу.

Обломайте перо уже поближе к основанию. У вас получится полое отверстие. Туда и вставьте спичку головкой вниз.

Дело в том, что такой способ, прежде всего, является оптимальным средством защиты от проникновения влаги внутрь обрезанного пера. Во-вторых, сера обладает свойствами, которые препятствуют возникновению процесса гниения плода.

Таким образом, вы не только обеспечите защиту своему урожаю, но и повлияете на его обильность. Этот способ весьма прост и потребует минимального количества ресурсов – спички есть у всех дачников.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие растения отпугивают муравьев.

Егор МАЛКОВ

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